Impacta pick-up a tractocamión en Carretera Nacional y deja dos lesionados

Paramédicos trasladaron a hospital a ocupantes heridos; Guardia Nacional realizó peritaje y coordinó tráfico en zona

El percance ocurrió durante el tránsito regular, cuando por causas aún no precisadas la unidad ligera no logró frenar a tiempo y terminó colisionando con el vehículo de carga pesada. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El percance ocurrió durante el tránsito regular, cuando por causas aún no precisadas la unidad ligera no logró frenar a tiempo y terminó colisionando con el vehículo de carga pesada. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial por alcance se registró en el kilómetro 147 de la Carretera Nacional, donde una camioneta tipo pick-up de color blanco impactó la parte trasera de un tractocamión que circulaba por la zona.

El percance ocurrió durante el tránsito regular, cuando por causas aún no precisadas la unidad ligera no logró frenar a tiempo y terminó colisionando con el vehículo de carga pesada.

El conductor del tractocamión resultó ileso, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital, permaneciendo en el lugar para colaborar con las autoridades.

En contraste, los dos ocupantes de la camioneta pick-up sufrieron diversas lesiones que requirieron valoración médica especializada.

Paramédicos de “Bomberos de Rescate” acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios y estabilizar a los lesionados.

Posteriormente, ambos heridos fueron trasladados a un hospital para su atención médica, sin que se informara de su estado de salud.

Elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, se presentaron en el lugar para realizar el peritaje correspondiente y determinar las causas del accidente, además de coordinar la vialidad en la zona.