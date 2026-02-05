Fallece mujer atropellada y activan investigación ministerial por accidente vial grave

NUEVO LAREDO, TAM.- El fallecimiento de una mujer de la tercera edad, ocurrido en el Hospital General de Nuevo Laredo, activó la intervención de autoridades ministeriales para esclarecer las circunstancias de un accidente vial registrado el fin de semana en el sector poniente de la ciudad.

La víctima fue identificada como Paula “L”, de 82 años, quien permanecía hospitalizada desde la mañana del domingo tras resultar gravemente lesionada cuando fue embestida por una camioneta mientras intentaba cruzar una vialidad. Pese a la atención médica especializada, las lesiones sufridas resultaron incompatibles con la vida y su muerte fue confirmada durante la madrugada del lunes.

El hecho se registró el 1 de febrero en el cruce de las calles Eva Sámano y Héroe de Nacataz, a un costado del área conocida como la Pulga de los Rieles, una zona con constante flujo vehicular y peatonal. De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo involucrado es una camioneta Mercury Mariner color azul, que presuntamente era maniobrada en reversa al momento del impacto.

Testigos señalaron que la unidad era conducida por Alfredo “N”, quien no habría advertido la presencia de la mujer detrás del vehículo. Tras el atropellamiento, paramédicos trasladaron de inmediato a la adulta mayor al Hospital General, donde fue ingresada con diagnóstico de fractura de cráneo y cadera.

Elementos de la Policía Investigadora acudieron al nosocomio para realizar las diligencias correspondientes, recabar información médica y dar fe del deceso, con el fin de integrar la carpeta de investigación que permita deslindar responsabilidades. Las autoridades reiteraron la importancia de extremar precauciones al conducir, especialmente en zonas concurridas y al realizar maniobras de reversa.