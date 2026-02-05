Reporta Tránsito incremento de accidentes viales en enero sin muertes

Las causas más recurrentes continúan siendo el exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol. [Archivo/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- El inicio de año dejó un panorama mixto en materia de seguridad vial en Nuevo Laredo, donde, pese a una reducción en el número de personas lesionadas, persisten prácticas de riesgo que continúan generando accidentes de tránsito, de acuerdo con cifras oficiales de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal.

Durante el mes de enero se registraron 79 hechos viales en distintos puntos de la ciudad, con un saldo de tres personas lesionadas y sin víctimas mortales, lo que representa un comportamiento distinto al observado en el mismo periodo de 2025.

En comparación, en enero del año pasado se contabilizaron 62 accidentes, con cinco personas lesionadas y tampoco se reportaron fallecimientos, lo que refleja un incremento en el número de percances, aunque con menor impacto en cuanto a lesiones.

El informe señala que las causas más recurrentes continúan siendo el exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol, factores que mantienen una presencia constante en los reportes de hechos de tránsito.

De manera específica, 11 accidentes estuvieron relacionados con la velocidad inmoderada, mientras que en ocho casos los conductores responsables fueron detectados en estado de ebriedad, confirmando la falta de apego a las normas viales.

Las autoridades también detectaron irregularidades administrativas, ya que en nueve percances los involucrados no contaban con licencia de conducir vigente, situación que complica los procesos sancionadores y de responsabilidad.

Además, se documentaron tres accidentes en los que los conductores se dieron a la fuga, abandonando vehículos de procedencia extranjera sin placas, por lo que Tránsito Municipal reiteró el exhorto a conducir con responsabilidad y cumplir con la normatividad para reducir riesgos en las vialidades de la ciudad.