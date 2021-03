Preocupa rumbo de México: Coparmex

NUEVO LAREDO, TAM.- El país necesitará de 2 años para salir de la crisis económica ocasionada por la pandemia de Covid-19, estimó el presidente nacional de la COPARMEX, José Medina Mora Icaza, quien consideró que el gobierno federal no hizo nada para contener el cierre de 1 millón de empresas.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) fue entrevistado por Líder Informativo durante la conferencia virtual transmitida vía Zoom, donde también participaron otros medios de comunicación de la ciudad, y más tarde Medina Mora Icaza dialogó a lo largo de 2 horas también de manera virtual con el presidente de la COPARMEX en Nuevo Laredo, Héctor De La Miyar Garza y los socios neolaredenses.

Medina Mora Icaza sostuvo que la COPARMEX recurre a datos reales para argumentar y señalar las deficiencias y males que enfrenta México, y los resultados hablan por sí solos; también dijo que México debe voltear a ver las mejores prácticas de otros países para salir de la crisis económica y para afrontar la pandemia de Covid-19.

“La respuesta del gobierno federal ha sido poca. Al inicio de la pandemia, la COPARMEX propuso una serie de propuestas para apoyar al empresariado. Por la magnitud de la crisis de salud al país le llevará 2 años recuperarse, mientras otros sectores como el turismo tardarán 4 años. Y en COPARMEX más que dar una opinión nos vamos a los datos reales en el 2020 la economía cayó 8.5 % y es una crisis económica más profunda que en el 2008 y esto nos lleva a reflexionar en que debemos cambiar de estrategia”, planteó Medina Mora Icaza.

Al referirse a los programas sociales del gobierno federal, dijo que es bueno que el gobierno federal apoye a los jóvenes y adultos mayores, pero puntualizó que esos programas no están diseñados para sacar a la gente de la pobreza sino provocan una alta dependencia.

“Nos parece que los programas sociales no están diseñados para salir de las condiciones de pobreza, en lugar de regalar dádivas sean un programa para que los ayudemos a salir de esa pobreza. Cuando el dinero se regala, en lugar de sacarlos de la pobreza, los hunde más”, enfatizó.

En cuanto a la decisión del presidente de México, de no apoyar a los empresarios mexicanos con medidas económicas o créditos ni tampoco aceptar diferir el pago de los impuestos, Medina Mora Icaza aclaró que los empresarios están conscientes de que no recibirán ningún tipo de ayuda del gobierno federal y por eso las empresas que sobreviven al día de hoy aplican sus estrategias para no cerrar.

Sobre la reforma eléctrica aprobada de manera rápida el martes por los Senadores de la República, el presidente nacional de la COPARMEX dijo que es lamentable la decisión porque la aprobaron sin quitarle ninguna coma a la iniciativa preferente del Mandatario, pese a que provocará daños económicos, ambientales, y la Comisión Federal de Electricidad se fortalecerá como un monopolio porque impedirá la competencia con empresas extranjeras.

“Nuestra postura fue muy clara desde un principio: la reforma va en contra de lo que dice nuestra Constitución sobre la libre competencia, va en contra de lo firmado en el T-MEC y viola criterios ambientales y también económicos. Nosotros enviamos cartas a los senadores, sin embargo, la aprobaron”, comentó Medina Mora Icaza.

Por todo lo anterior, agregó, la aprobación de la reforma eléctrica provocará un proceso de inconstitucionalidad, generará demandas de las empresas afectadas e incluso litigios internacionales.