Prende IUVE a jóvenes neolaredenses

NUEVO LAREDO, TAM.- Este día en el Centro Cultural Nuevo Laredo, dio inicio el Octavo Congreso IUVE, donde cientos de jóvenes asistieron a las primeras conferencias.

Mientras que, en el Teatro Principal del Centro Cultural, Lalo Garza, último conferencista de este día, arrancaba sonrisas y aplausos a cientos de jóvenes, este medio informativo platicó brevemente con Diego Cañamar Guajardo, parte del comité de este Octavo Congreso IUVE 2022.

“Muy contentos por la respuesta, después de todo el trabajo, hoy llega a su fin con esta buena respuesta. Escuchamos la risa y la alegría y vemos que todo el esfuerzo valió la pena, esto lo hacemos sin fines de lucro solo para agradecer a la ciudad lo que nos ha dado”, dijo Cañamar Guajardo.

Cañamar Guajardo, señaló que hoy aprendió que haga lo que haga, la vida le va a recompensar. En este primer día de Congreso IUVE, estuvo primero Miss Mundo 2018 Vanessa Ponce de León, quien a través de su conferencia “¿Y la belleza para qué?”, donde comentó sobre la belleza interior que todos poseemos y que es la que debe importar.

Por su parte, Paola Albarrán, quien forma parte de la asociación Teletón, dio una plática importante que seguramente impactará en las vidas de los asistentes. Finalmente, se presentó Lalo Garza, con un mensaje que encantó a todos. Él hace doblaje de personajes que son tendencia actualmente, hace reír y mediante sus pláticas busca motivar a los jóvenes.

“Esto concluirá este viernes, con la presencia de Carlos Hurtado, Rommel Pacheco y Moisés Muñoz, tres personajes que seguramente transmitirán importantes mensajes de motivación, con ellos concluye este octavo congreso”, añadió.

Este es el mejor congreso de la historia, nadie lo podrá superar, dijo Cañamar Guajardo, que los jóvenes disfruten este congreso. ‘Hoy están todos de regreso, no olviden que la vida no solo es dura, sino que tiene muchas cosas buenas, solo hay que echarle ganas, que no se olviden de esta ciudad, que siempre estará esperándolos con los brazos abiertos’, acotó.

Regresa IUVE tras un año de no efectuarse

Después de un año y por motivos de la contingencia, los jóvenes IUVE regresaron con la octava edición de este importante evento, organizado para los jóvenes, donde a parte de convivir se busca aprendan de las experiencias de personas destacadas en diferentes ámbitos, desde influencers, hasta reconocidos conductores, jugadores y actores.

El 8vo Congreso IUVE que ya se ha vuelto una tradición de cada año, tuvo lugar en el Centro Cultural. En esta ocasión el lema fue “La Historia de tu Vida, la Diriges Tú”, y al cual acudieron bajo las estrictas reglas de salud, alumnos de diversas instituciones como la Ibero Nuevo Laredo, Colegio Británico Preparatoria, Irish International School Nuevo Laredo, Colegio México Marista Nuevo Laredo y el Instituto de Ciencia y Tecnología I.C.T.

Para la apertura del octavo congreso IUVE, se contó con la participación de Lalo Garza con su conferencia “La vocación como clave del éxito dentro y fuera del doblaje”, además de Vanessa Ponce de León, modelo y Miss Mundo 2018, quien se ha destacado por su interés en el voluntariado y diversas asociaciones civiles como embajadora de buena voluntad, así como Paola Albarrán, fundadora de Ballet Teletón.

El objetivo de este Congreso que cada año se celebra en el mes de marzo, es el activar a los jóvenes, entrar en sus mentes, e inyectarles positivismo, ganas de luchar, ganas de superarse, y sobre todo de vivir sus vidas de manera positiva, impulsándolos a cumplir sus sueños, y alcanzar sus metas.