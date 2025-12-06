Premia Américo Villarreal a la juventud y al deporte tamaulipeco

Gobernador llama a la juventud a seguir siendo ejemplo y referente estatal, en el evento “Tu Talento Triunfa en Tamaulipas”

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Al encabezar la ceremonia “Tu Talento Triunfa en Tamaulipas”, el gobernador Américo Villarreal Anaya llamó a la juventud tamaulipeca a seguir participando y trabajando juntos, con una visión humanista, para contribuir activamente a mejorar nuestra sociedad y a seguir siendo un ejemplo y referente en el estado.

“Todos ustedes son referentes sociales, son gente a la que la sociedad pone como ejemplo. Sigamos teniendo estos ejemplos, sobre todo con sus entrenadores, los divulgadores de estos logros, para poner estos referentes sociales de lo que es bueno hacer para la sociedad. Y eso es el que trabajemos día con día con esperanza”, dijo durante el evento celebrado este viernes en el Teatro Amalia González de Castillo Ledón, en el que entregó premios por un monto total de 1 millón 245 mil pesos.

Luego de entregar el Premio Estatal de la Juventud y el Premio Estatal del Deporte, Américo Villarreal afirmó que su gobierno lleva a cabo grandes proyectos a lo largo y ancho del estado, que les darán a las y los jóvenes la oportunidad futura, áreas de desempeño y de trabajo digno con una mejor calidad y oportunidad de vida.

“No se dejen agobiar por el presente; es abrumador a veces el presente, pero todos los que están aquí y están en un evento deportivo o en un empeño del desarrollo de su edad, de un proyecto hacia la mejora social, es porque sueñan con algo mejor, entrenan para tener un mejor resultado, practican deporte en conjunto para poderse coordinar mejor y tener, la próxima vez, oportunidad para poder tener mayores logros en el área que han tomado decisión”, expresó.

En un ambiente emotivo, lleno de energía y mucho entusiasmo, el gobernador rindió homenaje a las figuras más destacadas de la juventud y el deporte tamaulipeco y anunció que el próximo año igualará a un millón de pesos los premios para ambas distinciones.

EL DE AMÉRICO VILLARREAL, UN GOBIERNO QUE APUESTA POR LAS NUEVAS GENERACIONES

En el evento, Silvia Casas González, secretaria de Bienestar Social, aseguró que Américo Villarreal impulsa un gobierno que apuesta por las nuevas generaciones y que cree en su potencial para el futuro. “Su liderazgo nos motiva a trabajar con un alto compromiso en la transformación, donde crecer, desarrollarse y triunfar es una posibilidad real para todos”, dijo.

Por su parte, Luis Gerardo Illoldi Reyes, secretario del Trabajo, destacó que, gracias al respaldo del gobernador, Tamaulipas es uno de los estados que más premia a las y los jóvenes. “Seguir impulsando este tipo de actividades yo creo que nos va a llevar a ese Tamaulipas que se desarrolla como una idea que se está volviendo cada vez realidad con más fuerza”, expresó.

ENTREGA DE PREMIOS

Este año, el Premio Estatal de la Juventud 2025, en el Área de Desarrollo Académico fue para Daniela García Bacerott y Carolina Navarro Barrón; en el Área de Cultura y Artes se premió a Mheraly Donaji Zamora Garza y a Clio Alexia Acosta Martínez; en el Área de Género y Diversidad ganaron Rebeca Kumary Garza Balquierena y Brenda Lizette Ramírez Castro, mientras que en el Área de Apoyo al Campo y Desarrollo Rural se premió a Valeria Sánchez Alvarado y Víctor Manuel Toribio Solís.

En cuanto al Área de Cuidado al Medio Ambiente se premió a Rafael Alejandro Garza Cab y a José Guadalupe Coronado Ramírez; en Impulso al Emprendimiento ganaron Teresa Zoe García García y Jovana Anahí Jaramillo Reyes, mientras que en el Área de Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad los galardonados fueron Clara Guadalupe Olivares Martínez y Diego Ángel Tinoco Rodríguez. En el Área de Cultura Política y Democracia Participativa se premió a Vaania Ariela Ocejo Lucio y a Miriam Benita Coyoy López.

Por último, en el Área de Ciencia y Tecnología, el gobernador entregó el premio a Mauro Ernesto García Ramírez y a Víctor Eduardo Acosta Villalón.

En cuanto al Premio Estatal del Deporte, la máxima distinción como Deportista del Año 2025 fue para Regina Azeneht Pedraza Lerma, exponente de la disciplina de esgrima, mientras que el Premio al Mejor Entrenador del Año correspondió a Alexandru Popa, de canotaje.

También resultaron ganadores: Alejandro Amaya Hernández (Deportista Infantil); Ana Paola Ureña Cardin (Deportista Juvenil); Gabriel Alejandro Avilés González (Deportista Adaptado); Cecilia Martínez Aguilera (Deportista Veterano); Karla Berenice García Izaguirre (Deporte No Federado) y María Eugenia Ramírez Hernández (Mejor Promotor Deportivo).

Este año, los nuevos integrantes del Salón al Mérito Deportivo son: Pedro Ramos Licón (Basquetbol); Pablo Javier Ortega Salinas (Beisbol) y Miguel Ramos Izquierdo, por más de 57 años como forjador de deportistas en la disciplina de voleibol.

El gobernador Américo Villarreal entregó un reconocimiento especial a Laredo Kid, una destacada figura de Tamaulipas en la lucha libre profesional, múltiple campeón en diferentes categorías, además de haber triunfado en eventos internacionales, en Estados Unidos y Japón.

En cuanto al certamen de Periodismo Deportivo, los ganadores fueron: Roberto Carlos Rodríguez Pérez, del periódico Hora Cero, en la categoría de Mejor Fotografía; en Reportaje, Luis Pablo Oliva Monroy, de Noti Gape; en Video Reportaje, José Misael Segura Meza, de El Mañana de Reynosa; en Crónica, Roberto Aguilar Grimaldo, de Info Norte y, en Entrevista, Beatriz Adriana Flores, de Hora Cero.

En el evento también tomaron parte Óscar Azael Rodríguez Perales, director del Instituto de la Juventud de Tamaulipas, y Manuel Virués Lozano, director del Instituto del Deporte, quienes destacaron los logros alcanzados en sus respectivas dependencias y agradecieron al gobernador por todo el apoyo brindado en favor de la juventud y de las y los deportistas tamaulipecos.