Lille gana y pone fin a la racha de seis semanas invicta del Marsella

El portero del Lille Berke Ozer celebra con sus compañeros la victoria de la liga francesa ante el Marsella el viernes 5 de diciembre del 2025. (AP Foto/Jean-Francois Badias)

El portero del Lille Berke Ozer celebra con sus compañeros la victoria de la liga francesa ante el Marsella el viernes 5 de diciembre del 2025. (AP Foto/Jean-Francois Badias)

LILLE, Francia (AP) — El Marsella sufrió su primera derrota en seis semanas en la liga francesa después de que el gol de Ethan Mbappé le dio la victoria el viernes 1-0 al Lille.

Lille, que es cuarto en la Ligue 1, empató en puntos con Marsella, que es tercero.

Marsella no había perdido en seis partidos de liga, pero se rezagó después de 10 minutos gracias a una defensa vacilante.

Una confusión entre el portero y la defensa permitió a Mbappé interceptar y empujar el largo pase de Nabil Bentaleb.

La tercera victoria consecutiva del Lille mejoró su récord en casa a 16 victorias y solo dos derrotas en sus últimos 23 partidos de la liga francesa.

Esta fue la primera derrota del Marsella en la liga desde el 25 de octubre contra Lens. Marsella tuvo dificultades en Lille y su primer disparo a puerta fue a los 76 minutos.

Brest vence al Mónaco

Brest logró su tercera victoria consecutiva después de vencer 1-0 al Mónaco. Kamory Doumbia cabeceó el único gol a los 28 minutos.

Ludovic Ajorque de Brest fue expulsado al 60 por una mala entrada sobre Lamine Camara, pero el equipo aguantó y subió al noveno lugar.

Mientras tanto, Mónaco lamentó una actuación insípida que le impidió ganar impulso después de la victoria de la semana pasada sobre el campeón defensor Paris Saint-Germain.

Se mantiene en séptimo lugar, cuatro puntos por delante del Brest.