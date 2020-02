Por la mínima, América vence a Rayados en Monterrey

MONTERREY.- América se ha vuelto un equipo práctico, frío y contundente. En estos momentos, de apremio, de urgencia, de necesidad de sumar, las Águilas de Miguel Herrera han apostado por sumar, ya después, con el tiempo, con la conformación total del plantel, se podrá buscar otra cuestión, la espectacularidad que tanto se le pide a este plantel.

Ante lo que queda del campeón Monterrey, al que derrotó 0-1, América recurrió a la solidaridad del conjunto, a todos correr por el bien común que era aguantar el resultado, y encomendarse a Guillermo Ochoa, quien ha recuperado el nivel que lo tiene como el mejor portero del futbol mexicano.

Francisco Guillermo ha sido parte fundamental, sino no es que la más importante de un equipo que está ahí, de líder del torneo, sin perder la humildad, porque es momento de ser prácticos, fríos y solidarios, lo demás, lo de ganar, gustar y golear, vendrá después. No tan después.

En Monterrey la suerte está en su contra. El cuadro de Mohamed es intenso, vertical y tiene mucha llegada, pero no tiene la suerte del campeón, aunque lo es… En este juego fue el que más dominó, fue el que más llegó, pero si no era Ochoa, era que siempre faltaba el centavo para el peso, el centímetro para llegar a tocar el balón, el esfuerzo extra para alcanzarlo.

América sí lo tiene. Los de Coapa, llenos de hombres más que nombres, tiene como figuras a quien levante la mano: ahora fue Memo Ochoa con sus atajadas y Luis Fuentes, siendo el autor del gol de la victoria. América no es espactacular pero sí es contundente y suma, y cuando llegue la hora de la verdad, no habrá quien lo pare.

La esperanza muere al último: Charly

El rostro de los jugadores reflejaba tristeza, dolor, pero Carlos Rodríguez dijo que mientras haya esperanza lucharán por estar en la Liguilla.

Hace apenas unos días había dicho que el equipo iba por el camino indicado y aunque la falta de resultados tumba los argumentos, el volante tiene fe.

“Mientras haya espacio en las matemáticas, eso es lo importante”, expresó.

“Todavía hay oportunidad, la esperanza muere al último, lo mostramos el torneo pasado y lucharemos por eso”.

Tras siete jornadas disputadas, Rayados es último lugar general con sólo tres unidades ganadas de 21 disputadas, lo que le obliga a sumar al menos 22 o 23 puntos de 30 posibles.

“Pero sabemos que esto aún no termina, aunque es difícil, tenemos que redoblar esfuerzos. Ahora se hizo otra vez un gran partido y Memo nos sacó muchas situaciones de gol y bueno, cuando no quiere entrar no entra”, expresó.

“Hay que seguir trabajando, mejorar para el próximo partido y mejorar en los detalles. Ellos nos llegaron tres veces, un autogol (anulado), un fuera de lugar y un gol, y sabemos que nosotros no nos podemos equivocar en ningún aspecto, pero dentro de lo bueno es que se hizo un buen partido”.

Seis puntos son los que separan a Monterrey, en el sótano general, de la zona de clasificación, pero Charly considera que pronto empezarán a caer los triunfos.

“Hay que redoblar esfuerzos, no nos está alcanzando y hay que ser autocríticos nuevamente que nos falta un poco para empezar a sumar de a tres”, señaló.

“Este es el camino del buen fútbol”.