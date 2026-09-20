Rescata Atlas empate ante Pumas en el Apertura mexicano

Los universitarios perdieron la ventaja y terminaron con diez jugadores tras la expulsión de Carrasquilla

GUADALAJARA, México.- Pumas fue incapaz de sostener la ventaja el sábado y tuvo que conformarse con un empate 1-1 en su visita al Atlas, en la novena jornada del torneo Apertura de la Liga MX.

Ángel Azuaje se estrenó como goleador en el fútbol mexicano al definir con un taconazo al estilo escorpión tras un centro de Pedro Vite, abriendo el marcador al minuto 23.

El empate rojinegro llegó por conducto del portugués Luís Esteves, quien conectó un potente remate dentro del área al minuto 45+7’.

El encuentro vivió momentos de tensión tras la primera media hora de juego, cuando debió interrumpirse para atender al atacante Duk, quien cayó lesionado. Entre evidentes gestos de dolor, el delantero caboverdiano abandonó el campo en camilla y fue trasladado a un hospital; Kevin Zenón ingresó en su lugar.

Pumas terminó con 10 elementos después de la expulsión por roja directa del panameño Adalberto Carrasquilla, luego de una dura entrada a los 87′ sobre Gaddi Aguirre.

Con este resultado, los Zorros se ubican de forma momentánea en el sexto sitio con 14 unidades, mientras que la escuadra universitaria se mantiene fuera de la zona de liguilla, en el décimo peldaño con 12 puntos.

En otro frente, el Atlético de San Luis remontó en casa para superar 3-1 al Necaxa.

Julián Carranza puso adelante a los visitantes al minuto 10. Sin embargo, Felipe Mora igualó los cartones al 27’, un autogol de Christopher Andrade al 54’ dio la vuelta y Eduardo Águila selló la victoria al 81’.

El conjunto potosino cortó una racha de dos derrotas consecutivas y se colocó en la decimotercera posición con nueve unidades.

Por su parte, los Rayos del Necaxa hilaron su séptimo partido sin ganar para estancarse en el decimoquinto lugar con ocho puntos.

La actividad de la jornada continuará más tarde con el choque entre Monterrey y Cruz Azul, así como el plato fuerte de la fecha: el Clásico Nacional América vs. Chivas.