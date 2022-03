Podrían desafiliar a Gallos por bronca

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Gallos Blancos de Querétaro podrían ser desafiliados tras los sucesos violentos registrados en el Estadio Corregidora, que arrojaron un saldo de 22 heridos, 2 de ellos de gravedad.

El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, aceptó la posibilidad de que el equipo pierda su plaza de Primera División.

«Todo existe, creo que las facultades las tienen tanto la Federación como la Liga, pero en estos extremos yo creo que todo es probable, tanto el veto como revisar la situación del título del Querétaro porque lo más importante es la seguridad, distinto de que haya dueños que tengan mucho énfasis en que se cumpla y otros dueños que estamos viendo que no lo tienen de manera homogénea», dijo a CANCHA.

«La Comisión Disciplinaria (lo analiza) en un proceso de juicio donde comparecen todas las partes, entonces también lo urgente es que el equipo presente sus argumentos y todas las evidencias respecto al cumplimiento de su obligación, respecto a la seguridad, y ahí valoraremos».

¿Entonces la Liga MX no tiene injerencia?

«Simplemente decir que si está en nosotros apoyar una decisión de la Disciplinaria en ese sentido, no hay duda que lo haremos».

¿Puede existir veto vitalicio?

«Vamos a valorarlo, pero desde luego ese estadio hoy no cumple con las condiciones de seguridad».

Arriola pidió no sacar conclusiones anticipadas hasta que no se tengan todos los elementos de investigación. Más allá de ello, se le cuestionó que las barras suelen ser causantes de estos conflictos y que La Resistencia Albiazul de Querétaro es reincidente.

«Por lo que hemos visto hoy no podemos generalizar, pero los grupos de animación violentos, que no van al estadio a ver futbol, sino a generar violencia, no van a ser aceptados más y tienen que responder por estos actos.

«Nosotros vamos a presentar también las denuncias penales porque hay lesiones de gravedad contra las personas y tiene que responder cada quien por sus actos», dijo.