Podría ser una preparatoria la actual Facultad de Enfermería de la UAT: Rector

La actual ubicación de la Facultad de Enfermería es Pino Suárez y Aldama. [Archivo/Líder Web]

La actual ubicación de la Facultad de Enfermería es Pino Suárez y Aldama. [Archivo/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.– En su pasada visita a ciudad fronteriza, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, destacó que se sigue avanzando con la construcción de la nueva Facultad de Enfermería, obra que está en su fase inicial.

“Estamos viendo lo que es la terracería, lo que es la cimentación, lo de abajo y de ahí seguir obviamente con la construcción y edificación. Ahí vamos. Es una obra que impacta y se contempla terminarla de un año a dos años. Buscaríamos que se termine en mi administración”, mencionó el rector de la UAT.

Resaltó que se busca construir una Facultad de Enfermería completa, con más salones, más laboratorios, en sí con más infraestructura para dar un mejor espacio de aprendizaje a todos esos jóvenes que optan por esta noble carrera.

Las nuevas instalaciones se edifican sobre Municipio Libre, a un costado del Gimnasio Multidisciplinario de la UAT, donde ya se pueden visualizar avances de la obra.

Respecto a su ubicación actual, que es en el centro de Nuevo Laredo, el rector Dámaso Anaya Alvarado dijo que se podría construir una preparatoria, proyecto que no se confirma aún, hasta que se termine y se muden a la nueva facultad.

Resaltó que estarían viéndolo con la Presidenta Municipal Carmen Lilia Canturosas, para decidir en qué se utilizará el actual edificio de la Facultad de Enfermería.