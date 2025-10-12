Conquista Valentin Vacherot el Masters de Shanghái tras vencer a su primo

El monegasco de 26 años hizo historia al lograr su primer título ATP Masters 1000, sorprendiendo a Djokovic y al mundo del tenis

El campeón del Masters de Shanghái Valentin Vacherot abraza a su primo y finalista Arthur Rinderknech tras la final en el Qizhong Forest Sports City Tennis Center, el domingo 12 de octubre del 2025. (AP Foto/Andy Wong)

SHANGHÁI.- Valentin Vacherot venció el domingo por 4-6, 6-3, 6-3 a su primo Arthur Rinderknech para ganar el Masters de Shanghái, consiguiendo el primer título de su carrera tras una impresionante actuación desde las rondas de clasificación.

Vacherot, quien a sus 26 años está clasificado en el puesto 204 del mundo, se convirtió en el ganador de torneo de menor rango en la historia del ATP Masters 1000, y el primero del pequeño Principado de Mónaco.

“Solo llorando, simplemente no es real lo que acaba de suceder. No tengo idea de lo que está pasando ahora mismo”, expresó Vacherot momentos después de su victoria. “Creo que hoy hay dos ganadores y solo una familia que ganó. Creo que para el deporte del tenis esta historia es simplemente increíble”.

Fue también una actuación destacada.

Sorprendió al campeón de 24 Grand Slams, Novak Djokovic, en las semifinales para establecer una final contra Rinderknech, de 30 años, quien en su semifinal superó a Daniil Medvedev, campeón del Abierto de Estados Unidos 2021.

Antes de vencer a Djokovic Vacherot también derrotó al décimo cabeza de serie, Holger Rune, en los cuartos de final.

“Es solo mi cuarta temporada en el circuito”, dijo Vacherot. “Pienso en todo el trabajo que he hecho. Ganar hoy es completamente una locura, simplemente no puedo creerlo”.

Produjo una clase magistral de servicio en el tercer set, con tres juegos consecutivos en blanco y 15 puntos consecutivos antes de finalmente perder un punto en el octavo juego con un error no forzado.

Sirviendo para mantenerse en el partido con 15-40 en contra, Rinderknech salvó un punto de partido, pero Vacherot lo descolocó con otro impresionante golpe ganador de derecha por la línea para asegurar la victoria.

Se cubrió la cara con las manos, incrédulo, antes de caminar hacia la red para abrazar a su primo y luego correr hacia su equipo para compartir un largo abrazo con su entrenador Benjamin Balleret, quien es su medio hermano y exjugador de tenis de Mónaco.

El momento culminante de la carrera de Balleret fue una derrota ante el gran tenista Roger Federer en las primeras rondas del Masters de Montecarlo en 2006.

Diecinueve años después, Federer estaba en la multitud de Shanghái viendo cómo Rinderknech aseguraba el primer set con un ace.

Balleret y Federer se dieron la mano antes de que Vacherot tomara una bandera roja y blanca de Mónaco y la exhibiera en la cancha. Luego escribió “La abuela y el abuelo estarían orgullosos” en una cámara al borde de la cancha.

“Intenté dejar de lado que es mi primo, el chico con el que he crecido. En el primer set no traje mi mejor juego y Arthur estaba jugando mejor que yo”, indicó Vacherot.

La mayor estrella deportiva de Mónaco es el piloto de Fórmula Uno Charles Leclerc, quien ha ganado ocho carreras entre sus 48 podios.

Con este resultado Vacherot ascenderá al Top 50 del ranking el lunes.

Aseguró un quiebre temprano en el set decisivo y luego desperdició cuatro oportunidades de quiebre en el quinto juego mientras Rinderknech obtenía un respiro. El francés inmediatamente tomó un tiempo muerto médico de tres minutos para recibir tratamiento de masaje en su espalda y luego en su hombro izquierdo.

Pero no había nada que pudiera hacer para detener el impulso de su primo.

Rinderknech parecía afectado por fuertes calambres y —después de dar su discurso como subcampeón— tuvo que sentarse mientras su primo se dirigía a la multitud.

Nunca se habían enfrentado antes en el circuito profesional. Rinderknech ganó su único encuentro en un torneo Futures en 2018.