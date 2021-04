Planilla de independiente conformada por ciudadanos

NUEVO LAREDO, TAM.- El candidato independiente a la Presidencia Municipal, Víctor “El Güero” Vergara dio a conocer su planilla está conformada por ciudadanos.

“Mi planilla está conformada de ciudadanos como Miriam candidata a regidora que vive en la colonia Valles de Anáhuac, me acompañan ciudadanos que no son políticos, vota por un servidor, porque yo no te voy a fallar, porque es de ciudadano a ciudadano”, dijo.

El candidato independiente recorrió la pulga de la colonia Valles de Anáhuac dónde lo reconocieron con cariño porque saben que es sincero.

“Sigo intentando ser su presidente municipal como candidato independiente, no mentir, el presidente municipal debe hacer lo que hace un padre de familia, proteger a su familia que es Nuevo Laredo”, expresó.

Los comerciantes aseguraron su voto para “El Güero” Vergara al conocer sus propuestas: Un lugar pavimentado, locales, baños, áreas recreativas para que puedan ofertar sus productos entre otras propuestas.

El candidato independiente a la presidencia municipal afirmó que en su gobierno habrá un enlace en cada sector para resolver todas las necesidades de los habitantes de Nuevo Laredo.