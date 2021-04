Orlando Medina se preocupa por la educación de los jóvenes

NUEVO LAREDO, TAM.- Uno de los asuntos que más le preocupa el candidato a Diputación Federal por el Partido de Movimiento Ciudadano (MC) Orlando Medina Contreras, es la educación de niños y jóvenes, sabemos que la pandemia cambió la forma de educar a los estudiantes, en la distancia y de manera virtual.

Por tal motivo el abanderado naranja Orlando Medina legislará a favor de datos libres para estudiar.

“Que estar conectado deje de ser un privilegio y que no te falten datos para estudiar es unas de mis prioridades al llegar al Congreso para que todos los estudiantes tenga ese acceso y no sea un pretexto al no estudiar, creo que ahora con la pandemia es uno de los principales reclamos por parte de la ciudadanía”, mencionó.

En Movimiento Ciudadano nos preocupamos por la educación y el futuro de nuestros jóvenes, no más trabas para salir adelante, este 6 de junio vota naranja.

El candidato recorrió por la tarde del martes la colonia Bonitos Toboganes.