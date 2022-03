Planea Brad Pitt hacer secuela de ‘Beetlejuice’

CIUDA DE MÉXICO.- De acuerdo con varios informes, la productora de Brad Pitt, Plan B, se encuentra trabajando en una secuela directa de la comedia clásica de 1988 Beetlejuice, de Tim Burton, según publicó el portal Deadline.

El proyecto, del cual no se tienen muchos detalles, supuestamente «se ha estado trabajando durante mucho tiempo en Warner Bros.». Actualmente, al parecer, la película se encuentra en una etapa previa al guión.

Beetlejuice, protagonizada por Michael Keaton como el demonio titular que enloquecía a la joven pareja recientemente fallecida, interpretada por Geena Davis y Alec Baldwin, recaudó 73 millones de dólares en todo el mundo en su primer año, según el portal Box Office Mojo. Además, se llevó a casa un Óscar al Mejor Maquillaje y Peinado.

Se desconoce aún si la secuela de este clásico, que también contó con la participación de Jeffrey Jones, Catherine O’Hara y Winona Ryder, traerá de vuelta a sus actores originales o si Burton volverá a la silla del director.

Además de esta secuela, la compañía de Brad Pitt también está desarrollando Blonde, un proyecto de Netflix en el que Ana de Armas interpretará a Marilyn Monroe; una nueva versión con temática latina de El Padre de la Novia, para HBO Max; y otra película de Warner Bros. con el director de Parasite, Bong Joon-ho.

