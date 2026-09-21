Acuerda Paramount condiciones para avanzar fusión con Warner Bros

La torre de agua de Paramount Pictures en Los Ángeles el 17 de diciembre de 2025. (Foto AP/Jae C. Hong, archivo)

La torre de agua de Paramount Pictures en Los Ángeles el 17 de diciembre de 2025. (Foto AP/Jae C. Hong, archivo)

NUEVA YORK.- El lunes, el fiscal general de California, Rob Bonta, anunció un acuerdo con Paramount en la demanda liderada por su estado que cuestionaba la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de la compañía; esto allana efectivamente el camino para que la megafusión siga adelante, aunque con nuevos compromisos.

El enorme acuerdo, valorado en 81.000 millones de dólares, reunirá a dos de los estudios más antiguos de Hollywood, a cadenas de televisión clave como CBS y CNN y a plataformas de (asterisk)streaming(asterisk) como HBO Max y Paramount+, además de contar con catálogos que abarcan décadas y títulos que van desde “Harry Potter” hasta “Top Gun”.

Sin embargo, los términos del acuerdo alcanzado el lunes incluyen requisitos, que Bonta calificó como “exigibles judicialmente”, para que Paramount (propiedad de Skydance) aumente la producción nacional y establezca mecanismos de supervisión sobre la independencia editorial de sus divisiones de noticias.

El acuerdo aún requiere la aprobación definitiva del tribunal. Bonta sostuvo que el pacto del lunes “no supone un respaldo a esta fusión”, sino que él siempre estuvo dispuesto a negociar y a “encontrar una solución sólida que proteja la competencia y a los consumidores”.

ESTA ES UNA ACTUALIZACIÓN DE ÚLTIMA HORA. A continuación, la información anterior de AP.

Paramount, propiedad de Skydance, llegó a un acuerdo el lunes con un grupo de fiscales generales estatales que habían presentado una demanda para impugnar la compra por parte de la empresa de Warner Bros. Discovery, lo que en la práctica despeja el camino para que avance la megafusión, le dijo a AP una persona familiarizada con el asunto.

La persona no estaba autorizada a hablar públicamente y lo hizo bajo condición de anonimato. Los detalles del acuerdo con los estados no estaban disponibles de momento, pero se esperaba que se dieran a conocer más tarde en el día.

La coalición de estados, incluidos pesos pesados del entretenimiento como California y Nueva York, demandó para bloquear la fusión de 81.000 millones de dólares en julio, al alegar que una combinación Paramount-Warner “extinguiría la competencia” y conduciría a menos opciones para los consumidores, en particular para quienes van al cine y para los clientes de cable en todo Estados Unidos.

Acompañada de una queja presentada también por el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, la impugnación se encaminaba hacia un juicio antimonopolio completo, cuyo inicio estaba previsto para marzo.

Paramount sostuvo que las acusaciones carecían de fundamento, pero previamente aceptó retrasar su transacción hasta bien entrado el próximo año para que el caso pudiera avanzar en los tribunales. Luego pidió rápidamente un acuerdo, al argumentar que había satisfecho todas las autorizaciones regulatorias en todo el mundo (incluidas las del Departamento de Justicia del gobierno de Trump) y que la impugnación de los estados era su “último obstáculo”.

Mientras el lunes surgían reportes de que los estados habían alcanzado un acuerdo con Paramount, los críticos denunciaron el pacto y advirtieron lo que una mayor consolidación podría significar en una industria ya controlada por apenas unos pocos actores principales.

“Hoy, los multimillonarios han vuelto a sobornar, censurar e intimidar para abrirse paso hasta la cima”, escribió Alvaro Bedoya, asesor principal del American Economic Liberties Project y excomisionado de la FTC, en un comunicado más temprano el lunes. “Vendrán despidos. Personas desde Los Ángeles hasta Atlanta perderán sus empleos, las pequeñas empresas perderán sus contratos, y su factura de cable y su entrada al cine serán aún más caras”.