Pistons soportan el agotamiento y logran victoria ante Mavs en Ciudad de México

Jalen Duren anotó 33 puntos y Cade Cunningham impuso récord personal con 18 asistencias ante más de 20 mil aficionados en la Arena Ciudad de México

El alero de los Pistons de Detroit Tobias Harris salta a la canasta frente al alero de los Mavericks de Dallas P.J. Washington Jr. en el encuentro de la Ciudad de México el primero de noviembre del 2025. (AP Foto/Fernando Llano)

CIUDAD DE MÉXICO.- Jalen Duren anotó 33 puntos y consiguió diez rebotes, Cade Cunningham sumó 21 unidades con 18 asistencias y los Pistons de Detroit se despegaron en el último cuarto para vencer el sábado 122-110 a los Mavericks de Dallas en la Ciudad de México.

Duncan Robinson añadió 18 puntos y Ausar Thompson aportó 15 a la causa de los Pistons, quienes ganaron su segundo partido consecutivo.

“Solo quería conseguir la victoria, el entrenador tenía un gran plan de juego y mis compañeros me encontraron, y el resto es historia”, expresó Duren.

Las 18 asistencias de Cunningham fueron un récord personal.

“Es genial, supergenial, el cuerpo técnico me puso en una gran posición, y mis compañeros me ayudaron, hacerlo aquí fue genial”, comentó Cunninhgam. “La victoria es importante, seguimos creciendo y es importante representar a la organización de los Pistons, queríamos asegurarnos de hacer nuestro trabajo”.

D’Angelo Russell salió del banquillo para anotar 31 tantos, mientras que la primera selección general del draft Cooper Flagg obtuvo 16 puntos, su mayor número de la campaña, al atinar tres de 14 tiros por los Mavs.

Dallas ganaba por 93-87 después de tres cuartos, pero fue superado por 35-17 en el último.

El cansancio se hizo evidente en los últimos minutos, algo que, según había advertido el entrenador de los Mavericks Jason Kidd desde antes del encuentro, sería clave para cualquiera de los conjuntos.

“El equipo que maneje mejor esto se llevará la victoria”, avizoró.

Los Pistons fueron ese equipo.

“Ambos bandos estuvieron agotados”, admitió Kidd tras la derrota.

“Nos dominaron en la pintura, hay que darles crédito, fueron buenos en el último cuarto. Es difícil ganar en esta liga, no es una excusa, tienes que jugar con los chicos que tienes”, añadió.

Dallas jugó sin el alero Anthony Davis, quien se espera que se pierda dos partidos debido a una lesión en la pierna izquierda, sufrida el miércoles contra Indiana.

Fue el decimoquinto partido de temporada regular jugado en la Ciudad de México, y el cuarto para los Mavericks, más que cualquier otra franquicia. Los Suns de Phoenix y el Magic de Orlando han jugado en la Ciudad de México tres veces cada uno.

Pasión mexicana por el baloncesto

Por duodécimo partido se registró un lleno total con 20.385 asistentes que abarrotaron la Arena Ciudad de México, apoyando primero a los Mavs, pero decantándose por los Pistons al final.

Para el entrenador de los Pistons J.B. Bickerstaff está fue una experiencia nueva. El estratega notó la importancia de continuar con los partidos internacionales.

“Es la oportunidad de que gente que nunca tendría la oportunidad pueda ver un partido de la NBA”, comentó. “Vamos a salir y los chicos van a dar lo mejor que puedan por que entienden lo especial que es. No nos tomamos la responsabilidad a la ligera”.