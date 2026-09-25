Russell logra la pole del GP de Azerbaiyán

El piloto de Mercedes George Russell tras registrar el tiempo más rápido de la clasificación para el Gran Premio de Azerbaiyán, el viernes 25 de septiembre de 2026, en Bakú. (AP Foto/Darko Bandic)

El piloto de Mercedes George Russell tras registrar el tiempo más rápido de la clasificación para el Gran Premio de Azerbaiyán, el viernes 25 de septiembre de 2026, en Bakú. (AP Foto/Darko Bandic)

George Russell consiguió la pole position para el Gran Premio de Azerbaiyán después de que Kimi Antonelli, el líder de la clasificación de la Fórmula 1, se estrellara contra el muro en la clasificación el viernes.

Con su compañero Antonelli fuera de la pelea, Russell demostró por qué Mercedes es uno de los grandes favoritos en el circuito de Bakú al quedar casi un segundo más rápido que el resto de los pilotos.

Charles Leclerc, al volante de su Ferrari, quedó a 0,837 segundos del ritmo en el segundo lugar y Oscar Piastri fue el tercero más rápido para McLaren, una milésima detrás. Isack Hadjar fue cuarto con su Red Bull en su regreso tras una lesión y nadie más se acercó a menos de un segundo de Russell.

Fue la primera pole de Russell desde el Gran Premio de Austria en junio, que también fue su última victoria. La larga recta de Bakú favorece el motor y el diseño del auto de Mercedes.

Antonelli tiene previsto arrancar la carrera del sábado en el 16to puesto de la parrilla después de rozar el muro y dañar una rueda y la suspensión en la primera parte de la clasificación.

El tiempo de vuelta previo del piloto de Mercedes fue suficiente para avanzar a la segunda parte de la clasificación, pero no pudo continuar.