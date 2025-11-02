América vence 2-0 al León y se mete de lleno en la pelea por el liderato

Con goles de Saint-Maximin y Aguirre, las Águilas alcanzaron al Toluca en puntos y definirán la cima del Apertura 2025 en la última jornada.

CIUDAD DE MÉXICO.- Allan Saint-Maximin marcó un soberbio tanto, con el que abrió el camino a un claro triunfo de América por 2-0 sobre el León el sábado, resultado que hace que vuelva a la lucha por el liderato a falta de una jornada del torneo Apertura de la Liga MX.

El francés Saint-Maximin sacó un potente disparo desde el balcón del área, que se metió cruzado por la zona de la horquilla a los 58 minutos, para llegar así a tres tantos en su aventura en el fútbol mexicano.

El charrúa Rodrigo Aguirre amplió la ventaja con su cuarta diana del curso a los 84, luego de ser habilitado dentro del área, y hacer un giro para controlar antes de sacar un disparo directo a las redes.

El triunfo deja a los azulcremas en la 3ra posición con 34 puntos, misma cosecha que tiene el campeón Diablos Rojos, que es segundo por su mejor diferencia de goles. Ambos se medirán en la última jornada en Toluca. Cruz Azul es líder con 35 unidades tras su victoria de 3-0 sobre Puebla el viernes.

León confirmó su pésimo torneo después de hilvanar su novena jornada sin victoria y sufrir su novena derrota para quedarse en la 17ma posición con apenas 13 puntos.

TOLUCA CEDE LA CIMA DEL TORNEO

El campeón Toluca no pasó de un 0-0 en su visita al Atlas, para verse desplazado de la cima de la clasificación durante la penúltima jornada del torneo.

Los Diablos Rojos se habían hecho de la primera posición desde la jornada 11; sin embargo, con su tercera igualada en fila quedaron en la 2da posición con 34 puntos.

La igualada deja al Atlas fuera de la posición de repesca (play-in) al quedarse en la 11ra posición con 17 unidades.

Los escarlatas tuvieron las opciones más claras para romper el cero en el Estadio Jalisco, pero corrieron con mala fortuna. En el transcurso del complemento, Paulinho estrelló un potente disparo en el larguero.

Toluca asfixió a su rival en su propio campo, pero fue incapaz de reflejar su superioridad, con cinco remates al arco.

Toluca echó de menos a Alexis Vega en la zona de ataque, pues sufrió una lesión muscular en el pasado juego ante Pachuca que lo mantendrá fuera de las canchas hasta un mes.

CLÁSICO REGIO TERMINA EN TABLAS

Tigres dejó ir la oportunidad de ascender a la segunda posición luego de empatar 1-1 con Rayados en el Clásico Regio.

Sergio Canales adelantó a Monterrey con un penal durante el octavo minuto del descuento antes del descanso. Ángel Correa emparejó por los felinos a los 67.

Ambos equipos terminaron con 10 elementos luego de que Jorge Rodríguez fue expulsado por los Rayados a los 32 minutos; Jesús Angulo vio la roja por los felinos en el 45+6.

Tigres se quedó en la 4ta posición con 33 unidades; Monterrey es 5to con 31.