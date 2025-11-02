Asesinan al alcalde de Uruapan durante festejos del Día de Muertos en Michoacán

Carlos Alberto Manzo Rodríguez fue atacado a balazos en pleno “Festival de las Velas”; el agresor murió y hay dos detenidos por el crimen

Iluminan con velas el nombre de Carlos Manzo en el lugar de su asesinato en Uruapan, Michoacán. [X]

CIUDAD DE MÉXICO.- Las celebraciones del Día de Muertos en el violento estado de Michoacán, en el occidente de México, tuvieron el sábado un trágico final cuando un alcalde de esa región fue asesinado a balazos durante el tradicional festejo.

El alcalde del municipio de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, fue tiroteado la noche del sábado en medio de una multitud que se concentró en el centro histórico de esa localidad para disfrutar del “Festival de las Velas”, un evento que organizaron las autoridades locales como parte de los festejos por el Día de Muertos. El homicidio del político ocurrió menos de cinco meses después de la muerte de Salvador Bastidas, alcalde del municipio Tacámbaro del estado de Michoacán.

El ataque contra Manzo Rodríguez, exdiputado por el partido gobernante Morena, quedó registrado en videos que se difundieron en las redes sociales en los que se observa cómo decenas de habitantes y turistas, algunos disfrazados y con los rostros pintados, disfrutaban del evento entre miles de velas encendidas, flores de cempasúchil y figuras de calaveras, cuando se escucharon varias detonaciones de arma de fuego y la gente comenzó a correr para protegerse de las balas.

En otro video se ve a una persona inerte tendida en el suelo mientras es auxiliada por un funcionario.

Manzo Rodríguez fue trasladado de emergencia a un hospital donde murió, informó el fiscal estatal Carlos Torres Piña. En el ataque también resultaron heridos el regidor municipal, una empleada y un escolta.

El agresor de Manzo Rodríguez fue abatido en el lugar y había dos personas detenidas en relación con el tiroteo, según dijo el gobernador oficialista de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, en una publicación en X en la que condenó el asesinato.

El Gabinete de Seguridad federal informó que autoridades de Michoacán y las fuerzas federales resguardan la zona y mantienen patrullajes de supervisión para garantizar la seguridad de la población.

Manzo Rodríguez, a quien algunos llamaban “El Bukele Mexicano” en alusión a las severas políticas de seguridad del mandatario salvadoreño Nayib Bukele, asumió la alcaldía de Uruapan en septiembre del 2024 tras ganar las elecciones generales de mediados de ese año con el movimiento independiente denominado “Los del Sombrero”.

En los últimos meses el alcalde de Uruapan, que tenía protección de la Guardia Nacional tras recibir amenazas del Cartel Jalisco Nueva Generación, había solicitado en las redes sociales auxilio a la presidenta Claudia Sheinbaum y había denunciado por corrupción a Ramírez Bedolla y la policía de Michoacán.

Bastidas fue asesinado en junio junto a su escolta cuando llegaba a su domicilio en la colonia Centro de Tacámbaro.

En Uruapan también fue tiroteado en octubre del 2024 el periodista Mauricio Cruz Solís poco después de entrevistar a Manzo Rodríguez.

Michoacán es uno de los estados más violentos de México y es escenario de la lucha que mantienen varios cárteles y grupos delictivos por el control del territorio para la distribución de drogas y la comisión de otros delitos.