Mueren cinco montañistas alemanes tras avalancha en el Tirol del Sur, Italia

Las víctimas fueron alcanzadas por un alud mientras escalaban la cima Vertana; dos sobrevivientes fueron rescatados y trasladados a un hospital en Bolzano

Foto entregada por el Servicio Italiano de Rescates Alpinos el 2 de noviembre del 2025 que muestra a rescatistas abordando un helicóptero para buscar a cinco alpinistas alemanes que fueron golpeados por una avalancha en Cima Vertana, en las Montañas Ortler en Solda, Italia. (Servicio Italiano de Rescates Alpinos via AP)

ROMA.- Cinco montañistas alemanes murieron tras ser alcanzados por un alud de nieve en el Tirol del Sur, en el norte de Italia, informaron los rescatistas el domingo.

Tres víctimas —dos hombres y una mujer— ya habían sido recuperadas sin vida el sábado, mientras que los cuerpos de otras dos personas desaparecidas, un hombre y su hija de 17 años, fueron encontrados el domingo por la mañana.

“Habían sido arrastrados a la parte inferior del barranco donde ocurrió la avalancha. Los equipos de rescate ahora están regresando al valle, considerando también el empeoramiento de las condiciones meteorológicas a gran altitud”, indicó el portavoz del rescate alpino, Federico Catania.

Los montañeros, todos alemanes, fueron alcanzados por la avalancha alrededor de las cuatro de la tarde del sábado cuando escalaban cerca de la cima Vertana, en las montañas de Ortles, a una altitud de más de 3.500 metros (11.500 pies). Se desconoce por qué los escaladores aún estaban en camino a esa hora relativamente tardía, dijeron los rescatistas.

Según la información inicial, los escaladores estaban en tres grupos y viajaban de manera independiente entre sí. Dos hombres sobrevivieron al accidente y fueron trasladados en helicóptero a un hospital en la cercana ciudad de Bolzano.

El Tirol del Sur es una región popular para el alpinismo entre los turistas alemanes. El pico más alto de la región es el Ortles, que se eleva 3.905 metros.

Los accidentes en aludes son un problema persistente en los Alpes italianos. El país registra uno de los promedios anuales de muertes más altos en un período de 10 años entre las principales naciones de esquí. Las víctimas son a menudo esquiadores o ciclistas de montaña.

Algunos análisis sugieren que el número de accidentes ha aumentado en los últimos años, posiblemente debido a que más personas se dirigen a áreas remotas inmediatamente después de una nevada reciente.