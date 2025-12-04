El Dólar
Piden aprovechar servicios del programa Presidencia Cerquita de Ti en la Infonavit Fundadores

Será este jueves 4 de diciembre, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde

Las autoridades municipales reiteran el llamado a las familias del sector oriente para que acudan y aprovechen este esfuerzo gubernamental. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo invita a los vecinos de las colonias Infonavit Fundadores, Benito Juárez e ISSSTE a aprovechar los múltiples servicios gratuitos que ofrecerá el programa Presidencia Cerquita de Ti este jueves 4 de diciembre de 2025, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en el estacionamiento de la UAT, con acceso por Avenida de la República y calle Antonio Castillo.

A través de esta jornada, también conocida como Día del Pueblo, el gobierno acercará trámites, asesorías, apoyos y atención directa a las familias del sector, con servicios como audiencia ciudadana, lotería, trámites municipales, reportes, denuncias, expedición de documentos oficiales, incorporación a programas sociales e inscripciones a talleres culturales y deportivos.

Además, se instalarán módulos de salud con consultas médicas generales, nutricionales, dentales, psicológicas y de salud integral de la mujer, así como corte de cabello y registro para apoyos alimentarios.

El Sistema DIF Nuevo Laredo brindará servicios especializados como entrega de tarjetas para personas con discapacidad, área jurídica, apoyo psicológico, inscripción a medicina física y rehabilitación, trabajo social y programas para mujeres, adolescentes y personas adultas mayores.

También estará disponible el módulo del Colegio de Notarios de Nuevo Laredo, que ofrecerá asesoría gratuita, y el trámite de la tarjeta de descuentos “Juntos lo Hacemos Posible”.

Las autoridades municipales reiteran el llamado a las familias del sector oriente para que acudan y aprovechen este esfuerzo gubernamental que busca atender sus necesidades de manera directa, rápida y cercana.

