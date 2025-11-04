Pese a expulsión de Luis Díaz, Bayern vence al PSG y Mac Allister acaba con el invicto del Real Madrid

El colombiano marcó doblete antes de ser expulsado, mientras Liverpool frenó al campeón español con un solitario gol en Anfield

Mikel Merino (izquierda) celebra tras marcar el tercer gol de Arsenal ante Slavia Praga en la Liga de Campeones, el martes 4 de noviembre de 2025. (AP Foto/Petr David Josek)

CIUDAD DE MÉXICO.- El Bayern Múnich confirmó el martes sus credenciales como el mejor equipo de Europa al propinarle el martes al Paris Saint-Germain su primera derrota en la defensa del título de la Liga de Campeones, imponiéndose 2-1 gracias al doblete del atacante colombiano Luis Díaz.

Un cabezazo del mediocampista argentino Alexis Mac Allister marcó la diferencia para que Liverpool derrotase 1-0 al Real Madrid en Anfield.

Díaz fue el protagonista para el Bayern en París: anotó a los 4 y 32 minutos antes de ser expulsado en el tiempo de descuento de la primera mitad por una entrada imprudente sobre Achraf Hakimi y que provocó que el lateral derecho del PSG saliera lesionado.

El cuadro parisino también perdió por lesión a Ousmane Dembélé, el reciente ganador del Balón de Oro. Joao Neves logró descontar, pero el Bayern supo defender el 2-1 y logró su 16ta victoria consecutiva en todas las competiciones.

Los campeones alemanes son uno de los dos equipos con el ideal de 12 puntos. Arsenal es el otro tras llevarse victoria 3-0 en la visita a Slavia Praga.

En Anfield, el arquero merengue Thibaut Courtois ofreció un concierto de atajadas salvadoras, pero finalmente fue vencido por el cabezazo de Mac Allister tras un tiro libre a los 61 minutos.

Trent Alexander-Arnold, el zaguero que dejó Liverpool por el Madrid al cabo de la pasada temporada, fue abucheado por los aficionados locales antes del partido y después de ingresar como suplente en la segunda mitad.

También el martes, el atacante argentino Julián Álvarez anotó a los 39 minutos para que el Atlético de Madrid saliera airoso 3-1 frente al visitante belga Union St. Gilloise.

Mientras tanto, el concurso del mejor gol en esta edición de la Champions podría ya haber terminado a mitad de la cuarta fecha de la fase de liga.

Micky van de Ven, zaguero de Tottenham, se embaló en una carrera serpenteante de 90 metros desde el borde de su propia área y facturó el tercer gol del equipo de Londres en la victoria 4-0 sobre FC Copenhague.

Los récords de Arsenal

Al encadenar su cuarta victoria, Arsenal empató su récord de porterías a cero consecutivas que se remonta a 122 años.

Bukayo Saka abrió la cuenta al convertir un penal a los 32 minutos. Mikel Merino perforó las redes dos veces en la segunda mitad. Aparte de un arranque perfecto en Europa, los dirigidos por Mikel Arteta lideran la Liga Premier con una ventaja de seis puntos sobre el Manchester City

La sólida defensa de Arsenal ha sido el pilar de su racha de victorias en la Champions. Los Gunners aún no han concedido un gol y también tienen ocho partidos consecutivos sin encajar en todas las competiciones, igualando su mejor racha registrada en 1903 en la segunda división del fútbol inglés.

Max Dowman, un volante de 15 años y 308 días, ingresó por Arsenal como suplente en la segunda mitad para convertirse en el jugador más joven en la historia de la Champions.,

Napoli se atasca

En el otro partido temprano, Napoli y el visitante Eintracht Frankfurt prometían muchos goles en la previa pero acabaron igualando 0-0.

Napoli venía de caer 6-2 ante PSV Eindhoven hace dos semanas. El campeón italiano acusó la baja de su volante creativo Kevin De Bruyne, quien acaba de someterse a una cirugía en su isquiotibial derecho.