Muere Mladen Zizovic, técnico del Radnicki 1923, tras sufrir ataque al corazón durante partido

El entrenador bosnio de 44 años colapsó en la línea de banda; el encuentro fue suspendido mientras jugadores y aficionados reaccionaban con consternación

El técnico bosnio Mladen Zizovic, de 45 años, falleció el lunes tras sufrir un infarto durante el partido entre el FK Radnički 1923 y el Mladost por la Superliga de Serbia. [X]

El técnico bosnio Mladen Zizovic, de 45 años, falleció el lunes tras sufrir un infarto durante el partido entre el FK Radnički 1923 y el Mladost por la Superliga de Serbia. [X]

BELGRADO, Serbia.- Mladen Zizovic, el técnico del club FK Radnicki 1923 de la primera división de Serbia, falleció tras desvanecerse por un ataque al corazón en la línea de banda durante un partido. Tenía 44 años.

“Con el más profundo pesar informamos al público, a los aficionados y a los amigos del deporte que nuestro jefe del cuerpo técnico, Mladen Zizovic, falleció durante el partido de esta noche entre Mladost y Radnicki 1923 en Lucani”, informó el club en Instagram.

“El FC Radnicki 1923 envía sus más sinceras condolencias a su familia, amigos y a todos los que compartieron el amor por el fútbol con él”, agregó.

El incidente ocurrió durante la primera mitad de un partido en Mladost Lucani en la Superliga Serbia.

El partido fue suspendido mientras los médicos atendían a Zizovic y luego se reanudó después de que fue retirado. Pero cuando llegó la noticia minutos después de que había fallecido, el partido se detuvo y los jugadores se dejaron caer en el campo consternados.

Zizovic tuvo un breve paso por la selección de Bosnia y Herzegovina como jugador, y fue contratado por Radnicki hace menos de dos semanas.