Pedirán por la salud de NLD durante la Jornada Mundial Penitencial

NUEVO LAREDO, TAM.- Convoca la iglesia católica a todas las personas y sus fieles, a participar en la Jornada Mundial Penitencial que este viernes se realizará a las 7 de la tarde.

En esta hora adoración, se pedirá porque la pandemia del coronavirus no afecte a una gran cantidad de personas, entre otras situaciones relacionadas a esta situación que ha puesto en estado de alerta a los mexicanos, señaló monseñor Enrique Sánchez Martínez, obispo de la Diócesis de Nuevo Laredo.

“Tradicionalmente la iglesia católica, este año vamos empezar desde este próximo viernes, se le llama Viernes de Dolores, es el viernes anterior a la semana santa. Por ello, este 3 de abril, el Episcopado Mexicano, con su presidente Rogelio Cabrera, arzobispo de Monterrey, no ha convocado a una Jornada Nacional Penitencial que se va a realizar en todas las Diócesis de México y que se concretará en una hora penitencial”, detalló.

En el caso de Nuevo Laredo, será en la Catedral del Espíritu Santo, el templo en el que de manera privada se va efectuar esta acción mundial.

“Esta jornada penitencial nosotros la vamos a hacer en la Catedral a las 7:00 de la tarde para pedir y suplicar al Santísimo del altar, nuestro intercesor ante el Padre Jesús nos alcance la salud espiritual y corporal. Lo vamos a transmitir el viernes a las 7:00 de la tarde, será en privado”, agregó.

Dijo que habrá una transmisión en vivo a la que se invita se unan más parroquias y personas.

“A través del Facebook de la Diócesis y se transmitirá por Radiorama. No será una grabación, todo será en vivo “, aclaró.

Ante la confirmación del primer caso de de Coronavirus en Nuevo Laredo y 30 positivos en Laredo, Texas, monseñor hizo un llamado a la población para tomar conciencia de la situación que se presenta.

“Creo que tenemos que ponernos más estrictos, no visualizamos el alcance de ésto, parece que no nos va alcanzar, pero no debemos de confiarnos, el virus es muy contagioso, no es mortal, no que se vayan morir miles y miles, lo que no se puede controlar es el contagio, se puede llevar un tratamiento, pero a cada persona le afecta de manera diferente, unos lo tienen y no se les manifiesta, a otros levemente, y a otras personas de una manera muy fuerte”, declaró.

Destacó la importancia del autocuidado y de la convivencia familiar en este periodo de cuarentena.

“Las personas con enfermedades crónicos degenerativas son las que necesitan de hospitalización y a todos nos va afectar la pandemia, de diferentes manera y hay que cuidarnos, en casa hay que comer sanamente y ser estrictos. También es una gran oportunidad para vivir en familia aunque no estemos acostumbrados, ahora hay que evitar el contagio y contagiar a los demás”, concluyó.