Pausa Warner Bros estreno de ‘Batman’ en Rusia tras invasión

CIUAD DE MÉXICO.- Warner Bros. detuvo el lanzamiento de su nueva película Batman en Rusia debido a la invasión en Ucrania.

«A la luz de la crisis humanitaria en Ucrania, WarnerMedia está pausando el lanzamiento de su largometraje Batman en Rusia.

«Continuaremos monitoreando la situación a medida que evolucione. Esperamos una resolución rápida y pacífica de esta tragedia», dijo un portavoz de Warner Bros. en un comunicado.

El anuncio de la compañía de entretenimiento se da luego de que Walt Disney Company decidió suspender el lanzamiento de sus próximas películas en Rusia, incluido el filme de Pixar Turning Red, que se estrenará en Disney+ el 11 de marzo.

De acuerdo al portal Variety, la cinta protagonizada por Robert Pattinson tendrá que depender de audiencias en el extranjero para colocarse como una cinta de éxito en las taquillas.

Cabe mencionar que, Rusia ha sido un gran partidario en las películas de Hollywood durante los últimos meses; en el estreno de Spider-Man: Sin Camino a Casa el país recaudó más de 44 millones de dólares, y con la cinta Venom: Carnage Liberado recaudó 32 millones de dólares, siendo el segundo mercado más grande para la secuela de Tom Hardy después de Norteamérica.

Otras compañías que están por estrenar cintas son: Paramount con Sonic 2 y La Ciudad Perdida, mientras que Sony tiene Morbius; sin embargo, ninguna de ellas ha dado a conocer alguna suspensión para Rusia.

— Warner Bros. Pictures (@wbpictures) February 28, 2022