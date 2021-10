Patronato de UT becarán a más estudiantes

NUEVO LAREDO, TAM.- Palos Garza y el Patronato de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, invitan a la sociedad en general, a participar en la próxima carrera de 5k, a beneficio de los estudiantes de la UT, ya que lo recaudado se utilizará para otorgar becas, a los estudiantes de escasos recursos de esta casa de estudios.

“Es preciso que los participantes sepan que esta es una carrera por demás especial, ya que tendremos como invitada especial a Lorena Ramírez, multicampeona de ultra maratones y ejemplo de perseverancia, quién es indígena Tarahumara, en esta carrera a beneficio no habrá premiaciones, no habrá la mención de un ganador, no habrá camisas, no habrá numeración, solo el hecho de apoyar y convivir de manera familiar después de casi dos años de cuarentena por la pandemia, y correr al lado de Lorena”, explicó Marie Nicolas Presidenta del Medio Maratón Palos Garza.

El recorrido será de 5 km y es muy sencillo inscribirse solo tienen que ingresar al siguiente link https://mediomaraton.palosgarza.com/nuevo_laredo/ rellenar tus datos en la sección de inscripciones, una vez que guardes los cambios y finalices tu registro ya podrás realizar el depósito del pago, el costo por inscripción es de $200 pesos, a nombre del Patronato de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, A.C. a su cuenta Santander con el número: 65504952432 con Clabe interbancaria: 014821655049524329.

Al realizar tu pago envíalo al siguiente correo: marie@palosgarza.com con tu nombre completo y automáticamente se te enviará tu número de registro, y tomen en cuenta que entre más apoyen más jóvenes podrán ser becados.

La carrera será el próximo domingo 7 de noviembre, contemplando iniciar a las 8 de la mañana, por lo que tendrán que llegar un poco antes, la carrera iniciará en el Parque Viveros, y concluirá en el mismo lugar, se contempla que los corredores profesionales concluyan en un lapso de media hora, el resto de las personas podrán caminar y disfrutar del convivio, para el final de la carrera la UT hará la presentación de algunos números artísticos.