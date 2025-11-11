Participan más de 30 boutiques en la ‘Expo Fashion Show 2025’ de la CANACO

Nuevo Laredo, Tam.– Todo un éxito resultó el evento organizado por la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Nuevo Laredo, el cual fue denominado ‘Expo Fashion Show 2025’, proyecto impulsado por el grupo de Mujeres Empresarias de la mencionada cámara, con el objetivo de fortalecer el crecimiento de los negocios locales dedicados a la moda, accesorios y calzado.

El evento tuvo lugar en la Sala Sergio Peña, en el sector Aduana, presentándose arriba de 30 stands de las diferentes boutiques de la ciudad, que ofertaron y mostraron a los asistentes la variedad de productos que manejan en sus negocios.

Durante el evento se realizó la presentación de diferentes números artísticos, desde un cantante local en la categoría de solista, como algunos grupos de danza en los cuales participaron niños y jóvenes, demostrando así mismo la calidad de enseñanza de las academias locales.

Dicho evento estuvo encabezado y organizado por la Licenciada Lisset Chapa Garza, Vicepresidenta de Mujeres Empresarias de CANACO, quien en todo momento estuvo al pendiente de la organización y participación de las diferentes mujeres emprendedoras que han instalado boutiques en la ciudad, y a quienes fue dirigido este evento promocional para sus mercancías y diversos servicios.