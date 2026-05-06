Participa Nuevo Laredo en Simulacro Nacional 2026

Este simulacro formó parte de una estrategia nacional que incluyó el envío de alertas a dispositivos móviles mediante tecnología Cell Broadcast. [Agencias]

Este simulacro formó parte de una estrategia nacional que incluyó el envío de alertas a dispositivos móviles mediante tecnología Cell Broadcast. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo participó activamente en el Simulacro Nacional 2026, en coordinación con autoridades, empresas y ciudadanía.

Durante este ejercicio, realizado a las 12:00 del mediodía en la región fronteriza, se simuló un escenario de emergencia derivado de un cortocircuito en una subestación eléctrica, lo que permitió poner en práctica protocolos de evacuación y atención por parte de brigadistas y cuerpos de emergencia.

“Cada simulacro nos permite mejorar nuestros tiempos de respuesta y reforzar la preparación de nuestros brigadistas. Del incidente al accidente hay una gran diferencia, y estos ejercicios son clave para prevenir”, señaló el Director de Protección Civil y Bomberos, Humberto Fernández Diez de Pinos.

Explicó que, en esta ocasión, el simulacro fue atendido por brigadas internas de edificios municipales, mientras que Protección Civil y Bomberos participaron como evaluadores y primeros respondientes, verificando que los protocolos se ejecutaran correctamente.

Además, informó que participaron más de mil 600 empresas a nivel local, las cuales deberán presentar evidencia como parte de sus programas internos.

Fernández Diez de Pinos subrayó que uno de los principales riesgos en la ciudad son los incendios provocados por cortocircuitos, especialmente durante la temporada de calor, cuando se incrementa el uso de aparatos eléctricos sin una adecuada revisión de las instalaciones.

El funcionario también adelantó que el Consejo Municipal de Protección Civil, encabezado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, sostendrá próximamente una reunión para coordinar acciones ante la temporada de huracanes, donde se prevé la posible formación de entre 18 y 21 fenómenos en el Pacífico y de 11 a 15 en el Atlántico.

Este simulacro formó parte de una estrategia nacional que incluyó el envío de alertas a dispositivos móviles mediante tecnología Cell Broadcast, permitiendo que millones de personas recibieran la notificación de manera simultánea, incluso sin conexión a internet.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de fomentar la prevención, fortalecer la cultura de protección civil y garantizar la seguridad de las familias neolaredenses ante cualquier eventualidad.