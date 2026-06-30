Papa ruega a disidentes abandonen plan de consagrar obispos propios

León emitió su petición de último recurso un día antes de la consagración planeada por la fraternidad de cuatro nuevos obispos en su seminario de Écône, Suiza

El papa León XIV saluda al abandonar la Plaza de San Pedro del Vaticano tras su audiencia semanal, el 24 de junio de 2026. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

El papa León XIV saluda al abandonar la Plaza de San Pedro del Vaticano tras su audiencia semanal, el 24 de junio de 2026. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

ROMA (AP) — El papa León XIV pidió el martes a un grupo disidente de católicos tradicionalistas que cancelara su plan de consagrar nuevos obispos sin su consentimiento, y calificó la medida como un acto cismático y un “pecado de extrema gravedad”.

“Les ruego y les pido de todo corazón: ¡vuelvan sobre sus pasos!”, escribió León en una carta al reverendo Davide Pagliarani, superior de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X.

León emitió su petición de último recurso un día antes de la consagración planeada por la fraternidad de cuatro nuevos obispos en su seminario de Écône, Suiza. Según el derecho canónico, las consagraciones constituyen un acto cismático, o una ruptura intencional de la unidad de la Iglesia católica, y conllevan la excomunión automática para los cuatro obispos y para el obispo que administre la consagración.

En respuesta a la carta del papa, Marc-André Mabillard, responsable de medios de la fraternidad, expresó una “gran tristeza por no ser comprendidos por nuestro líder”, y añadió: “No vamos a cambiar absolutamente nada en nuestros planes”.

Consultado por teléfono sobre la posibilidad de excomunión, Mabillard dijo: “No la tememos. Nos duele inmensamente, pero creemos que el bien que buscamos es mayor que el dolor que se nos infligirá”.

La ceremonia plantea la primera gran crisis para el papa estadounidense, quien ha subrayado la necesidad de unidad de la Iglesia desde el inicio de su pontificado. Ha trabajado especialmente duro para sanar las tensiones con los católicos tradicionalistas que prefieren la antigua misa en latín, que se agravaron en algunos aspectos durante el pontificado del papa Francisco.

La fraternidad, conocida como la SSPX, fue fundada en oposición a las reformas modernizadoras del Concilio Vaticano II de la década de 1960. Entre otras cosas, el concilio revolucionó las relaciones de la Iglesia católica con otras religiones y con los laicos, y permitió que la misa se celebrara en lenguas vernáculas en lugar de en latín.

Sus miembros celebran la antigua misa en latín y han acusado a la Iglesia moderna de estar plagada de herejías y errores. La fraternidad insiste en que sólo la SSPX defiende la verdadera fe de Cristo y ha justificado las consagraciones, citando un “estado de necesidad” para atender a sus fieles.

En 1988, el fundador de la SSPX, el arzobispo Marcel Lefebvre, consagró a cuatro obispos sin consentimiento papal. El Vaticano excomulgó de inmediato a Lefebvre y a los otros cuatro obispos, y el grupo hoy todavía no tiene estatus legal en la Iglesia.

El Vaticano levantó en 2009 esas excomuniones originales como parte de su acercamiento para tratar de volver a poner al grupo bajo su ala. Pero el Vaticano ha advertido que un destino similar espera a los nuevos obispos si las consagraciones del miércoles siguen adelante.

En su carta, León reiteró la oferta de diálogo del Vaticano y manifestó que seguir adelante con las consagraciones sería contraproducente para los fieles de la SSPX.

“Les exhorto a considerar atentamente el bien espiritual de los fieles, pues el acto cismático que cometerían les privaría de la recepción lícita y, en algunos casos, incluso válida, de los sacramentos”, indicó.

A pesar del acto cismático original de 1988, el grupo ha seguido creciendo y hoy representa una amenaza para la Santa Sede como una iglesia paralela, ultracatólica y anterior al Vaticano II. La SSPX cuenta con dos obispos, 751 sacerdotes, 264 seminaristas, 145 hermanos religiosos, 88 oblatas y 250 religiosas que representan a 50 nacionalidades, según estadísticas de la SSPX.