Panthers remontan y triunfan 33-30 ante Cardinals

Ja'tavion Sanders (centro), tight end de los Panthers de Carolina, festeja con el quarterback Haynes King, tras la victoria sobre los Cardinals de Arizona, en un encuentro de pretemporada disputado el jueves 6 de agosto de 2026 (AP Foto/David Richard)

Ja'tavion Sanders (centro), tight end de los Panthers de Carolina, festeja con el quarterback Haynes King, tras la victoria sobre los Cardinals de Arizona, en un encuentro de pretemporada disputado el jueves 6 de agosto de 2026 (AP Foto/David Richard)

CANTON, Ohio, EE.UU. (AP) — Quizá algún equipo debió haber seleccionado a Haynes King en el draft.

El quarterback novato entró corriendo desde la yarda 5 en la última jugada para darles el jueves a los Panthers Carolina una victoria por 33-30 sobre los Cardinals de Arizona en el partido del Salón de la Fama que puso en marcha la pretemporada de la NFL .

King, quien fue el Jugador del Año de la Atlantic Coast Conference la temporada pasada con el Georgia Tech, completó 21 de 34 pases para 180 yardas y dos touchdowns. Corrió para 39 yardas y anotó el touchdown de la victoria.

“Bueno, eso fue muy divertido. El ir y venir. Fue un partido realmente bueno. Los muchachos fueron resilientes y terminar fuerte es lo que predicamos como equipo”, comentó el entrenador de los Panthers, Dave Canales. “Practicamos para estas situaciones, final de la primera mitad, final del partido. … Haynes hizo un trabajo fantástico, simplemente manteniendo viva la jugada, haciendo lo que tuviera que hacer, correrla, lanzarla. Estoy muy orgulloso del grupo”.

Carson Beck también tuvo un debut impresionante por Arizona.

Después de que Beck salió, Kedon Slovis lanzó un pase de touchdown de 1 yarda a Bryson Green con 1:55 por jugar para darles a los Cardinals una ventaja de 30-27.

Pero King guio a los Panthers en una noche en la que ninguno de los dos equipos utilizó a sus titulares. Bryce Young fue el mayor animador de King en la banda.