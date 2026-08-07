Galván logra otro triunfo y México rompe récord de oros

La mexicana Laura Galván festeja tras conquistar el oro en los 10.000 metros durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el jueves 6 de agosto de 2026 (AP Foto/Fernando Vergara)

La mexicana Laura Galván festeja tras conquistar el oro en los 10.000 metros durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el jueves 6 de agosto de 2026 (AP Foto/Fernando Vergara)

SANTO DOMINGO (AP) — Con una remontada espectacular y una ventaja exigua, la mexicana Laura Galván conquistó el jueves los 10.000 metros y se colgó al cuello su segundo oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

El triunfo fue parte de una cosecha que permitió a México romper el récord de más oros en estas justas.

La fondista de 34 años, originaria del pequeño poblado de La Sauceda en el centro de México, llegó a la última curva del récorrido en la pista del Estadio Félix Sánchez de Santo Domingo ubicada en el cuarto puesto. Encontró fuerzas de una fuente desconocida en cuanto tomó la recta final, y fue superando una a una a sus rivales, la última por un margen casi imperceptible justo sobre la línea de llegada.

“Cuando vi el cierre, me sentí emocionada por probar que todavía tengo velocidad y la experiencia vale mucho”, relató. “Sabía que las chicas iban a jalar, esperé y en ese momento ataqué fuerte, así que fue pura experiencia”.

Se llevó la victoria con un tiempo de 34 minutos, 26,06 segundos, apenas seis centésimas menos que la guatemalteca Viviana Aroche, quien se quedó con la plata.

La venezolana Edymar Brea fue tercera con 34:27,06.

Galván quedó lejos del récord regional de 33:12.28 que ella misma estableció en San Salvador 2023. Ningún motivo para quejarse, pues obtuvo una presea dorada que hace juego con la obtenida apenas cuatro días atrás en el Malecón de la capital dominicana, donde conquistó el medio maratón.

“Fue algo diferente. Tenía más de un año sin correr pista porque me había enfocado a la ruta”, explicó.

Récord dorado de la delegación mexicana

México quebró la marca de 145 preseas doradas que este mismo país había impuesto hace tres años en la capital salvadoreña. Llegó a 152, además de 101 medallas de plata y 99 de bronce, para un total de 352.

Colombia sigue segunda, con 78 medallas de oro y un acumulado de 238 preseas. Cuba suma 42 títulos regionales y un total de 133 medallas para colocarse tercera.

Venezuela (35 oros y 177 medallas), así como la anfitriona República Dominicana (30 medallas doradas y 118 preseas), completan los cinco primeros peldaños del medallero.

Buena cosecha dominicana en el atletismo

Los atletas anfitriones arrasaron la prueba del relevo 4×100 en ambas ramas y obtuvieron cuatro metales dorados durante la jornada en el Félix Sánchez.

El equipo formado por Franquelo Pérez, Yohandris Andújar, Melbin Marcelino y Yancarlos Martínez triunfó en la rama masculina del 4×100, con un tiempo de 37,98. La plata fue para Jamaica con 38,08 y el bronce para Puerto Rico, con 38,12.

En la rama femenina, el cetro fue para Patricia Sine, Fiordaliza Cofil, Liranyi Alonso y Estrella de Aza, con 43 segundos. Las puertorriqueñas fueron segundas con 43,41 y las cubanas consiguieron el bronce con 43,41.

Otra atleta local, Rosa Ramirez, conquistó otro metal dorado, en el lanzamiento de bala, con un impulso de 18,60 metros. Le acompañaron en el podio la cubana Dianelis Delis, segunda con 18,57, y Kelsie Murrell, de Granada, con 16,92.

El cuarto oro de Dominicana llegó gracias a Liranyi Alonso, quien ganó los 200 metros con un registro de 23,07 segundos. Le siguieron Beyonce Defreitas, de Islas Vírgenes Británicas, con 23,36, y la venezolana Orangys Jiménez, con 23,43.

En la rama masculina, Puerto Rico se llevó en cambio el oro, con José Figueroa, quien paró el cronómetro en 19,98 segundos. La plata fue para el local Alexander Ogando con 20,47 y el bronce para el trinitense Aaron Charles, con 20,63.

El venezolano Ricardo Montes conquistó la final de salto con pértiga, al librar una altura de 5,30 metros.

Adolescente panameña se embolsa 2 oros en un día en la gimnasia

Alyiah Lide de León protagonizó una jornada de doble oro.

La panameña de 17 años se impuso en la viga de equilibrio, con un puntaje de 12,9500, superando apenas por tres décimas a la mexicana Natalia Escalera. El bronce fue para la guatemalteca Brithany Herrera.

En piso, Lide de León triunfó con 13,000 puntos, mienras que la mexicana Paulina Guerra se llevó la plata con 12,750 y la tica Samantha Marín fue tercera con 12,350.

“Estoy muy feliz porque fue una competencia donde peleé estas medallas”, expresó Lide de León. “Tenía tres días de competencia en la gimnasia y este era el último… vine con todo a llevarme el oro para Panamá.