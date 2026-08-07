Inicia cuenta regresiva rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027

De izquierda a derecha, la deportista paralímpica colombiana Karen Palomeque, la presidenta peruana Keiko Fujimori y la gimnasta esrtadounidense Simone Biles oprimen el botón para activar la cuenta regresiva rumbo a los Juegos Panamericanos en Lima, el jueves 6 de agosto de 2026 (AP Foto/Guadalupe Pardo)

De izquierda a derecha, la deportista paralímpica colombiana Karen Palomeque, la presidenta peruana Keiko Fujimori y la gimnasta esrtadounidense Simone Biles oprimen el botón para activar la cuenta regresiva rumbo a los Juegos Panamericanos en Lima, el jueves 6 de agosto de 2026 (AP Foto/Guadalupe Pardo)

LIMA.- La multicampeona olímpica Simone Biles junto a la presidenta peruana Keiko Fujimori y a la campeona paralímpica colombiana Karen Palomeque presionaron el jueves el botón simbólico de un reloj que marca la cuenta regresiva de un año para el inicio de los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

La estadounidense Biles, embajadora de Panam Sports —entidad organizadora de los juegos Panamericanos y Parapanamericanos—, se presentó frente a cientos de asistentes en un evento con músicos y fuegos artificiales en la plaza de Armas de Lima un año antes de la cita que se llevará a cabo del 23 de julio al 8 de agosto de 2027.

La gimnasta más laureada de la historia llegó a la plaza en un mototaxi, popular medio de transporte que usa a diario la clase trabajadora en las zonas más alejadas de la capital, en los Andes y la Amazonía.

Biles llegó a Perú el lunes y viajó a la ciudad turística de Cusco donde visitó lugares representativos de la cultura inca, que dominó parte de Sudamérica hasta el siglo XVI.

“Estoy encantada con lo hermoso que es este país, su cultura, los colores y la amabilidad de su gente”, dijo Biles, citada por un comunicado de Panam Sports.

La capital de Perú será por segunda vez sede de los Juegos Panamericanos. La primera fue en 2019. Panam Sports enfatizó que Lima será en la tercera ciudad de las Américas en organizar por segunda vez la cita continental después de Ciudad de México (1955 y 1975) y Winnipeg (1967 y 1999).

El evento incluye 36 deportes y por primera vez se jugará el criquet, que no era un deporte olímpico desde 1900 pero volverá a disputarse en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Se han descartado tres deportes que formaron parte del programa de la cita previa de Santiago de Chile 2023: breaking, bolos y raquetbol.

Perú anunció en 2024 que proyectaba construir cinco edificios más en la Villa Panamericana, que ya cuenta con siete torres, con lo que se tendrán en total 8.900 camas para los deportistas participantes.

Lima fue la sede de los Panamericanos en 2019 y posee infraestructura deportiva que se usó aquel año. Los edificios de la Villa Panamericana existentes fueron usados durante la pandemia del COVID-19 como un centro de atención y aislamiento para contagiados con el coronavirus.