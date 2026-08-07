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Consigue Cristopher Sánchez su victoria 15 con dominante apertura

Filadelfia conectó 16 imparables, incluidos ocho dobles, para vencer con autoridad a Washington

El dominicano Cristopher Sánchez, de los Filis de Filadelfia, lanza en el duelo del jueves 6 de agosto de 2026 ante los Nacionales de Washington (AP Foto/Matt Slocum)
AP

FILADELFIA.- Cristopher Sánchez se convirtió en el primer ganador de 15 juegos en las mayores esta temporada, Bryson Stott conectó dos de los ocho dobles de Filadelfia y los Filis vencieron el jueves 7-3 a los Nacionales de Washington para lograr su quinta victoria en seis encuentros.

Sanchez (15-4) permitió dos carreras y seis hits en cinco entradas para su quinta victoria consecutiva.

El abridor de los Nacionales, Miles Mikolas (3-9), cedió seis carreras y 12 hits en cinco entradas. El miércoles, Mikolas ingresó como emergente en la 11ma entrada en la victoria de Washington por 10-4 y produjo una carrera con un toque suicida, en su primer turno al bate desde 2021.

Dobles consecutivos remolcadores del venezolano Luis Arr(aez, recién llegado a los Filis, y de Alec Bohm, construyeron una ventaja de 2-0 en la primera entrada. Justin Crawford impulsó a J.T. Realmuto con un sencillo en la segunda, y luego Bryce Harper, Brandon Marsh y Stott conectaron dobles en una tercera entrada de tres carreras para poner el duelo 6-1.

Los Filis conectaron 16 hits.

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