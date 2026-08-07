Mohamed Salah acuerda contrato de 2 años con Trabzonspor

Mohamed Salah, de Egipto, saluda a fanáticos mientras porta la camiseta del Trabzonspor, su nuevo equipo, al llegar al aeropuerto de Estambul, el miércoles 5 de agosto de 2026, en Estambul, Tuquía. (Samet Yalcin/DIA Photo via AP)

Mohamed Salah, de Egipto, saluda a fanáticos mientras porta la camiseta del Trabzonspor, su nuevo equipo, al llegar al aeropuerto de Estambul, el miércoles 5 de agosto de 2026, en Estambul, Tuquía. (Samet Yalcin/DIA Photo via AP)

Mohamed Salah acordó el jueves un contrato de dos años con Trabzonspor.

El internacional egipcio Salah era agente libre tras dejar Liverpool al final de la temporada pasada. Voló a Estambul el miércoles para completar su traspaso a Trabzonspor y fue recibido por multitudes de aficionados a su llegada.

Su ceremonia oficial de firma se realizaría más tarde el jueves.

Salah, de 34 años, se consolidó como una figura histórica de la Liga Premier con Liverpool, donde ganó dos títulos de liga y la Liga de Campeones, entre ocho grandes trofeos.

Marcó 257 goles en 442 partidos con el club de Merseyside y es considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos de la institución.

Aún le quedaba un año de contrato en Liverpool, pero anunció en marzo que dejaría el club tras una campaña decepcionante, en la que anotó apenas 12 goles y tuvo un enfrentamiento público con el entonces entrenador Arne Slot.

Trabzonspor es siete veces campeón de Turquía y terminó tercero la temporada pasada.