Otra vez cuestionan su salud mental de Britney Spears

CIUDAD DE MÉXICO.- Britney Spears estuvo muy activa en sus redes sociales, la cantante celebró su cumpleaños publicando varias fotos en su cuenta de Instagram, pero una en especial llamó la atención de sus fans, quienes cuestionaron de nueva cuenta la salud mental de la cantante.

Desde hace días la llamada “princesa del pop” ha posteado fotos que a ojos de sus fans son “sin sentido”, pues así como sube una foto desnuda en la tina, publica otra de una iglesia y una más en la que posa en camisón y con un velo de novia que asegura, es de bisabuela.

La cantante, de casi 42 millones de seguidores, fue cuestionada por sus fans del porqué de dichas publicaciones sin sentido, por ejemplo, donde aparece desnuda en la tina: “Claramente no está pensando con claridad…o pensando en lo absoluto en qué publicar para millones, incluyendo a sus hijos, para que vean. “Pidieron Britney gratis, ahí la tienen”, se lee en un comentario.

Fotos extrañas en su cumpleaños

Britney siguió levantando dudas entre sus seguidores de Instagram al postear un par de fotos de su hermana menor Jamie Lynn Spears, con quien está peleada desde ahce años y que en esta ocasión le dedicó un cariñoso mensaje: “Es mi cumpleaños, pero eres mi corazón, así que estoy pensando en ti… ¡Felicidades por ser tan valiente, inspiradora, y mostrar agallas y gloria en tu espectáculo! No estás sola… Si alguien sabe cómo se siente… Lo entiendo ¡Mi hermanita! ¡Te quiero!”.

Spears, quien hace unos meses se liberó de la tutela que mantuvo sobre ella su padre durante 13 años, también posteó un par de fotos de sus dos hijos, Sean Preston y Jayden, quien desde hace años están bajo la custodia de su padre Kevin Federline. “A mis dos muchachos… los amo… ¡Moriría por ustedes! Dios acelere mi precioso corazón! Daría lo que fuera por tocarles su rostro! Les mando todo mi amor… Mamasita”, se lee en su mensaje.

Pero la foto que más inquietó a los cibernautas fue una que publicó de sí misma en la que luce demacrada, pálida y muy abstraída; se compara con Jessica Simpson, quien hace poco estuvo envuelta en la polémica porque apareció en un video en el que se observa muy delgada con extraños comportamientos.

“¿Por qué me parezco exactamente a Jessica Simpson? ¡También mi cara se ve tan pálida!”.

En muchos de los comentarios se cree que la cuenta de la cantante pudo haber sido hackeada, sin embargo, Spears también posteó un video tomado por ella misma en el que aparece con su esposo, quien le preparó una sorpresa por su cumpleaños que consistió en un pastel y románticos globos.

“¿Quién está publicando? Esto es una locura”. “Bueno, para ser honesto, creo que realmente es ella publicando todas esas cosas y ella es así”. “¿Qué demonios está pasando en esta cuenta? ¿Quién está administrando esta cuenta?”. “¿Te han hackeado, cariño? ¿Es Elon Musk responsable de todo esto?”.

Hasta el momento, la voz de “Baby One More Time” no ha despejado las dudas de sus cientos de fans que han externado su preocupación por la salud mental de la artista, quien no es la primera vez que provoca estas dudas, pues cuando estaba en la cúspide de su carrera tuvo una fuerte crisis, lo que provocó su polémica tutela.