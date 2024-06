Orquestan funcionarios municipales mega fraude electoral

NUEVO LAREDO, Tam.- Concluyó el quinto día de cómputo del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), respecto a las casillas correspondientes a la elección a Presidencia Municipal, y al corte de las 5:00 de la tarde de este viernes, la candidata del PAN-PRI, Yahleel Abdala Carmona, seguía arriba con 19 mil 400 votos, contra 18 mil 048 de su contrincante morenista.

A pesar de los esfuerzos de esta última en querer distraer la atención de la población con notas revestidas de toda falsedad, lo cierto es que la abanderada de la coalición “Fuerza y Corazón por Tamaulipas” lidereó las preferencias desde la primera casilla computada en el recuento conocido como voto por voto, casilla por casilla, luego de que los resultados del PREP arrojaran una diferencia abismal entre los votos anulados y la diferencia que había entre las dos principales contendientes.

A diferencia de su contrincante, Yahleel Abdala ha sabido mantener la cordura y respeto hacia las autoridades electorales y no ha querido salir a emitir algún posicionamiento triunfalista por los resultados que hasta este momento obran en poder del IETAM. Eso se llama mesura.

Tan sólo en su página oficial ha expresado que sigue de cerca los resultados, que sabe muy bien que le son favorables.

Mientras tanto, los morenistas se han valido de toda clase de artimañas para tratar de alterar el orden del conteo, y en repetidas ocasiones han intentado incursionar en la sala donde se lleva a cabo el recuento de votos, pero hasta el momento todo intento de intromisión han sido repelidos por la propia ciudadanía y los medios de comunicación que están atentos al desarrollo del proceso y han exhibido todo movimiento sospechoso de los guindos.

No contentos con los resultados, se han dado a la tarea de publicar notas con información inventada de que su candidata va arriba en los números, cuando la realidad muestra todo lo contrario, y además han clonado páginas de respetables personajes a quienes les han imputado falsos comentarios, pero sus intentos no han surtido efecto en las cifras, que durante cinco días han favorecido a Yahleel Abdala Carmona.

Y es que desde el primer día, los morenistas montaron frente a las oficinas del IETAM, de Guanajuato y Reforma, un área con toldos y grandes ventiladores de los que usa el Gobierno Municipal en sus eventos, desde donde han querido inferir en los resultados, y seguido se han visto desfilar a un buen número de funcionarios municipales, como Horacio Seoane Yeme, Imelda Mangín Torre, Carlos Germán de Anda Hernández y la propia Carmen Lilia Canturosas Villarreal, cuya presencia augura la intentona de un mega fraude electoral, similar al que cometieron hace tres años cuando le arrebataron la elección a los panistas.

La noche del miércoles, a Juan Ángel Martínez Salazar, ex Secretario de Desarrollo Económico; Silvia Ariadna Fernández Gallardo, Gerente de la Comapa; Gilberto Martínez Arcega, Delegado de Transporte en Nuevo Laredo; y Mariana García Orozco, del programa CIGA, se les sorprendió rondando las instalaciones del IETAM, por el lado trasero del edificio.

Una urda de personas detuvieron el vehículo en que se desplazaban y obligaron a elementos de la Guardia Nacional a hacer que los ocupantes descendieran, bajo la sospecha de que llevaban actas de escrutinio, lo cual no se les pudo comprobar, mientras que los medios de comunicación sospechaban que se trataba de un secuestro ya que esta última iba tapada con bolsas negras para la basura y sólo mostraba el cabello y los tenis.

Y la pregunta que la ciudadanía se hace es: ¿Qué carajos hacen los funcionarios municipales rondando las instalaciones del IETAM? ¿Por qué la página oficial del INE dejó de moverse durante tres horas y desde las 5:30 de la tarde de este viernes mostró los mismos números? ¿Por qué los funcionarios municipales entran y salen del IETAM sin que los guardias de la Policía Estatal revisen las bolsas que meten?.

Todas estas interrogantes están en el aire y la ciudadanía lo que más lamentaría es que se vaya el internet, o se registre un apagón y que al volver la energía resulte que la candidata más repudiada por la sociedad aparezca arriba en los votos, cuando al tendencia reflejó desde un principio la voluntad popular de los neolaredenses: Yahleel Abdala para Presidenta Municipal.