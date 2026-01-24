Orgullo de la UAT NLD: Cynthia Arriaga Vázquez emprende intercambio a la Universidad de Burgos

Cynthia sostuvo una reunión clave con el Lic. Jorge Luis Miranda Niño, Presidente de la Barra de Abogados

Nuevo Laredo, Tam.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) suma un nuevo éxito internacional a través de su comunidad estudiantil.

Cynthia Arriaga Vázquez, destacada alumna del campus Nuevo Laredo, ha logrado por méritos propios un intercambio académico para cursar estudios en la Universidad de Burgos (UBU), en España.

​Encuentro con la experiencia: Mentoría de la Barra de Abogados

​En el marco de su preparación para este viaje, Cynthia sostuvo una reunión clave con el Lic. Jorge Luis Miranda Niño, Presidente de la Barra de Abogados.

El encuentro fue de particular relevancia, ya que el Lic. Miranda Niño, habiendo realizado estudios previos en España, brindó a la estudiante una perspectiva invaluable sobre el panorama jurídico que encontrará en el viejo continente.

​Durante la plática, el Licenciado compartió con Cynthia un análisis comparativo sobre el ejercicio del Derecho, destacando cómo se vive la academia y la práctica legal en España.

Esta orientación busca que la estudiante no solo se adapte rápidamente al sistema educativo de la UBU, sino que regrese con una visión global que pueda aplicarse en beneficio de nuestra región fronteriza.

​Excelencia por méritos propios

​Este logro subraya el compromiso de los estudiantes de la UAT con la excelencia. Cynthia Arriaga se prepara para integrarse a una de las universidades más prestigiosas de Castilla y León, situada en una ciudad con una riqueza histórica y cultural inigualable.

​El Lic. Jorge Luis Miranda Niño, en su calidad de líder del gremio de abogados en la ciudad, ha resaltado la importancia de que las nuevas generaciones de juristas busquen este tipo de proyección internacional, reconociendo en Cynthia la disciplina y el esfuerzo necesarios para representar dignamente a Tamaulipas en el extranjero.