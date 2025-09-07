Órdenes de equipo de McLaren dominan la conversación tras el GP de Italia

Verstappen llegó primero, Norris terminó segundo tras adelantar a Piastri por instrucción del equipo, reduciendo la diferencia en el campeonato en medio de controversia interna

El neerlandés Max Verstappen de Red Bull rodeado en el podio por Pierre Wache, director técnico de Red Bull, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri de McLaren tras el Gran Premio de Italia en Monza el domingo 7 de septiembre del 2025. (AP Foto/Luca Bruno)

MONZA, Italia.- El ganador del Gran Premio de Italia, Max Verstappen, parecía un espectador aburrido en la conferencia de prensa posterior a la carrera, debido a que la controversia por las órdenes de McLaren dominaron la conversación.

Verstappen incluso se deslizó en el sofá y apoyó su cabeza en el respaldo mientras Lando Norris y Oscar Piastri, sentados a ambos lados del piloto de Red Bull, eran bombardeados con preguntas sobre el incidente que ocurrió al final de la carrera.

Una parada en boxes lenta llevó a que Norris saliera en tercer lugar, justo detrás de Piastri, a quien se le ordenó dejar pasar a su compañero de equipo y rival por el título. Piastri, líder del campeonato, se quejó en ese momento diciendo: “Dijimos que una parada en boxes lenta era parte de la carrera, no lo entiendo”, pero cedió el lugar de todos modos.

Norris terminó en segundo lugar, justo por delante de su compañero de equipo, reduciendo la brecha con Piastri de 34 a 31 puntos.

“Es algo que todos discutimos, lo hemos discutido antes”, afimó Piastri. “Creo que hoy fue una solicitud justa, Lando calificó por delante, estuvo por delante toda la carrera y perdió ese lugar sin culpa suya”.

“Así que dije lo que tenía que decir por radio y una vez que recibí la segunda solicitud, no voy a ir en contra del equipo”.

Sin embargo, cuando se le presionó, Piastri pareció admitir que todavía tenía dudas sobre si debería haber dejado pasar a Norris, solo por una parada en boxes lenta.

“Creo que la llamada por radio lo dice todo, así que estoy seguro de que lo discutiremos de nuevo”, dijo.

Los pilotos dijeron que órdenes similares no habrían entrado en juego si hubiera habido autos entre ellos.

“No somos idiotas”, añadió Norris. “Pero en una situación donde podemos ser justos, entonces esperarías ser justo como equipo. Hoy no fue mi culpa”.

“Si llego a toda velocidad a mi box y golpeo a un mecánico, tampoco espero recuperar la posición, pero hoy estaba fuera de mi control… No queremos perder o ganar así, pero hacemos lo que creemos que es correcto para el equipo”.

Quedan ocho carreras en la temporada, y el Gran Premio de Azerbaiyán es el próximo, en dos semanas.

“En última instancia, quien gane este campeonato quiere ganar tanto como pueda a través de sus propias actuaciones y cosas que pueden controlar, y hoy no fue una de esas cosas”, admitió Piastri.