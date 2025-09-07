Retrasan final del US Open por seguridad y presencia de Donald Trump

El presidente asistió como invitado especial mientras miles de aficionados enfrentaban largas filas para ingresar al estadio Arthur Ashe en Nueva York

Los espectadores hacen cola para ingresar al estadio Arthur Ashe previo a la final del Abierto de Estados Unidos entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, el domingo 7 de septiembre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

NUEVA YORK.- El inicio de la final masculina del Abierto de Estados Unidos entre el número uno Jannik Sinner y el número dos Carlos Alcaraz se retrasó el domingo media hora debido a las medidas de seguridad adicionales, y el presidente Donald Trump fue recibido con una mezcla de aplausos y abucheos por parte de los espectadores que llegaron temprano cuando saludó desde un palco del estadio Arthur Ashe.

Los redoblados controles de seguridad en las entradas al recinto y, por separado, para ingresar al recinto propiciaron a la Asociación de Tenis de Estados Unidos a anunciar que la final comenzaría a las 2:30 de la tarde local, en lugar de las 2 de la tarde originalmente programadas, “para asegurar que los aficionados tengan tiempo adicional para llegar a sus asientos”. A las 2:30 de la tarde, miles de aficionados aún estaban de pie en la plaza fuera del Ashe, esperando en cola para entrar.

Trump es el primer presidente en funciones que asiste al torneo en Flushing Meadows desde Bill Clinton en 2000.

Sinner, un italiano de 24 años, intenta convertirse en el primer hombre que revalida el título en Flushing Meadows desde que Roger Federer ganó cinco campeonatos consecutivos aquí de 2004 a 2008.

También está buscando su tercer título de Grand Slam de la temporada, después del Abierto de Australia y Wimbledon, y el quinto de su carrera.

Alcaraz, un español de 22 años, busca su sexto título de Grand Slam y el segundo de 2025, después del Abierto de Francia. Conquistó su primer título de un Slam en Nueva York en 2022 como adolescente, después de derrotar a Sinner en los cuartos de final.

Trump acudió al torneo el domingo como invitado de Rolex, a pesar de haber impuesto fuertes aranceles al país de origen del fabricante de relojes suizo.

Además, los organizadores buscarán evitar interrupciones fuera de la cancha, como que los miembros de la audiencia lo abucheen y que no se podrán escuchar en la transmisión por televisión.