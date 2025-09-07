Podrían neolaredenses tener camiones urbanos con aire acondicionado

Nuevo Laredo, Tam.– A un mes de la firma del convenio de apoyo entre el Municipio y los concesionarios de camiones urbanos, Gilberto Martínez Árcega, Delegado del Transporte Publico, dio a conocer que todo ha resultado muy bien.

Tanto así que se habla con los dueños del servicio colectivo, la posibilidad de comprar unidades nuevas e incluso que tengan aire acondicionado, ya que el apoyo recibido les ha beneficiado enormemente.

“El concesionario más grande que es Grupo Sien, trae tres opciones de un camión con chasis más pequeño pero con aire acondicionado que se elabora en Monterrey. Otra más es que hay ya 18 unidades listas en la Ciudad de México, del año 2026 y con aire acondicionad, más 10 chasis más y es lo que estamos viendo ahorita, que ellos hagan su estudio. Y todo ello gracias al apoyo que se les dio por parte del municipio”, resaltó Martínez Arcega.

Así mismo el Delegado del Transporte Público Local, dio a conocer que se está por anunciar una nueva ruta, donde se prepara un camión con la rotulación del mismo, y algunos métodos de seguridad por parte del concesionario, como es una máquina tragamonedas, cuenta cocos, sistema GPS, la unidad dará servicio a las Colonias Voluntad 3 y 4, Constitucional, Lomas del Rio, Unión del Recuerdo, y la cual será considerada Express.

Para concluir el encargado de vigilar el transporte público, dijo que a esta ruta express, se agregarán 2 o 3 unidades más de las conocidas como Urvans, las que vendrían a complementar este servicio en las colonias antes mencionadas, con la única intención de agilizar el traslado de los ciudadanos que tienen que moverse a temprana hora o bien regresar a sus casas.