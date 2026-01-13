El Dólar
Ordenará Nuncio Apostólico al cuarto Obispo de Nuevo Laredo

Todo listo para la bienvenida este miércoles 14 de enero

Monseñor Luis Carlos Lerma Martínez, cuarto Obispo en Nuevo Laredo. [Diócesis/Cortesía]
José García / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.- Con profunda alegría, la Diócesis de Nuevo Laredo recibirá a su IV Obispo electo, Monseñor Luis Carlos Lerma Martínez, tras casi dos años de mantener esta sede vacante.

“Hecho histórico marca el inicio de una nueva etapa en la vida pastoral de nuestra Iglesia Diocesana”, señaló la Diócesis de Nuevo Laredo, este lunes, mediante un comunicado.

La fecha de su ordenación episcopal y toma de posesión canónica se realizará este miércoles 14 de enero, aceptando el llamado de Dios, con toda su experiencia y el corazón lleno de amor y alegría.

“Monseñor Luis Carlos Lerma Martínez, asume la responsabilidad de fortalecer la vida pastoral y social de esta porción de la Iglesia Diocesana enclavada en Nuevo Laredo”, subrayó la Iglesia católica.

SERÁ ORDENADO POR MONSEÑOR JOSEPH SPITERI, NUNCIO APOSTÓLICO

Monseñor Luis Carlos Lerma Martínez será ordenado obispo, por Monseñor Joseph Spiteri, nuncio apostólico en México, en la Catedral del Espíritu Santo.

Previo a este momento Mons. Luis Carlos, realizará el acto canónico de profesión de fe y juramento de fidelidad en la parroquia del Santo Niño, a las 10:00 a.m.

Culminado este momento, se dirigirá hacia el monumento a Benito Juárez, para caminar en procesión hasta la Catedral del Espíritu Santo para dar inicio a las Santa Misa de Ordenación en punto de las 12:00 p.m.

Antes, a las 9:00 horas, habrá una rueda de prensa en la parroquia del Santo Niño.

