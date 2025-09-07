Operador de autotransporte e Inglés son los cursos de mayor demanda en el CECATI

Nuevo Laredo, Tam.– Con una matrícula de poco más de 200 personas, inició cursos el CECATI 193, con un lleno total en la especialidad de Refrigeración y Aires Acondicionados así como Electrónica y Mecánica, y Operadores de Transporte, que tiene gran demanda.

“Iniciamos clases el 1 de septiembre, y agradeciendo a la comunidad de Nuevo Laredo por su preferencia. Podemos decirles que tuvimos muy buena respuesta, tanto así que varias especialidades presentaron lleno total, incluso, desde antes de iniciar los cursos”, comentó Patricia Moreno Arvizu, directora del CECATI 193.

Por otra parte Moreno Arvizu, hizo la invitación a la ciudadanía para que acudan a las instalaciones del propio CECATI, para registrarse teniendo algunos cupos aún, o bien registrarse para el próximo módulo en la especialidad que sea del interés de las personas.

Para concluir, señaló que algunos cursos tuvieron un repunte en su registro, como lo es Mecánica, siendo de los que no tenían mucha demanda y ahora se ha visto más el interés de la ciudadanía.

Los que se mantienen con mayor aceptación son Operador de Autotransporte e Inglés.