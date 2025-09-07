El Dólar
Compra:
$17.90
Venta:
$19.10
EN VIVO

Operador de autotransporte e Inglés son los cursos de mayor demanda en el CECATI

Inician clases más de 200 personas de este plantel

Fachada del CECATI 193 en Nuevo Laredo. [Salvador González(+)/Líder Web]
Iván Zertuche/Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.– Con una matrícula de poco más de 200 personas, inició cursos el CECATI 193, con un lleno total en la especialidad de Refrigeración y Aires Acondicionados así como Electrónica y Mecánica, y Operadores de Transporte, que tiene gran demanda.

“Iniciamos clases el 1 de septiembre, y agradeciendo a la comunidad de Nuevo Laredo por su preferencia. Podemos decirles que tuvimos muy buena respuesta, tanto así que varias especialidades presentaron lleno total, incluso, desde antes de iniciar los cursos”, comentó Patricia Moreno Arvizu, directora del CECATI 193.

Por otra parte Moreno Arvizu, hizo la invitación a la ciudadanía para que acudan a las instalaciones del propio CECATI, para registrarse teniendo algunos cupos aún, o bien registrarse para el próximo módulo en la especialidad que sea del interés de las personas.

Para concluir, señaló que algunos cursos tuvieron un repunte en su registro, como lo es Mecánica, siendo de los que no tenían mucha demanda y ahora se ha visto más el interés de la ciudadanía.

Los que se mantienen con mayor aceptación son Operador de Autotransporte e Inglés.

Fallece Davey Johnson, histórico mánager campeón con los Mets de 1986
Hunter Brown supera a Jacob deGrom y Astros aplastan 11-0 a Rangers

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.