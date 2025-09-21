Oliver Burke anota tripleta y da triunfo 4-3 al Unión Berlín sobre Frankfurt

El escocés lideró un brillante contraataque con tres goles y Andrej Ilić sumó cuatro asistencias en emocionante duelo de la Bundesliga

Oliver Burke del Unión de Berlín anota el segundo gol de su equipo ante el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga el domingo 21 de septiembre del 2025. (AP Foto/Michael Probst)

BERLÍN.- El delantero escocés Oliver Burke anotó una tripleta como parte de una clase magistral del Unión de Berlín de fútbol de contraataque antes de mantener la ventaja para derrotar el domingo 4-3 al Eintracht Frankfurt en la Bundesliga.

Ilyas Ansah, de 20 años, también brilló, aprovechando un error en la defensa del Frankfurt para abrir el marcador después de nueve minutos.

Ansah volvió a estar involucrado antes de que el delantero serbio Andrej Ilić enviara el balón a Burke para su primer gol a los 32 minutos.

Nathaniel Brown descontó antes del descanso, pero las esperanzas de Frankfurt de igualar se vieron afectadas cuando Ansah se levantó tras una falta y eludió a dos defensores antes de pasar el balón a Ilić, quien centró para que Burke hiciera el 3-1 al 53.

Ilić también asistió en el siguiente gol tres minutos después para su cuarta asistencia. Burke finalizó con un delicado toque por encima de Kaua Santos en la portería del Frankfurt.

Un joven aficionado del Frankfurt lloró de decepción.

Pero Can Uzun descontó al 80 y Frankfurt obtuvo un penal cuando Jonathan Burkardt cayó espectacularmente. Leopold Querfeld tenía su mano cerca del cuello del delantero del Frankfurt y fue penalizado tras revisar el VAR. Burkardt mantuvo la calma para anotar el penal al 87.

El entrenador del Union, Steffen Baumgart, fue expulsado poco después por patear un vaso de papel en frustración.

Bayer Leverkusen recibe más tarde al Borussia Mönchengladbach y el Borussia Dortmund da la bienvenida al Wolfsburg.