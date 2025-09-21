Roban y funden brazalete faraónico de 3 mil años del Museo Egipcio

Cuatro sospechosos fueron arrestados tras confesar que vendieron y fundieron la joya de Amenemope, revelando graves fallas de seguridad

En esta imagen sin fecha, proporcionada por el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, se muestra un brazalete elaborado hace 3.000 años para un antiguo faraón. La joya fue robada del famoso Museo Egipcio de El Cairo y fundida para obtener oro. (Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto vía AP)

En esta imagen sin fecha, proporcionada por el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, se muestra un brazalete elaborado hace 3.000 años para un antiguo faraón. La joya fue robada del famoso Museo Egipcio de El Cairo y fundida para obtener oro. (Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto vía AP)

EL CAIRO.- Los egipcios reaccionaron con indignación esta semana cuando las autoridades informaran que un brazalete de 3.000 años de antigüedad, que había pertenecido a un antiguo faraón, fue robado del famoso Museo Egipcio de El Cairo y luego fundido para obtener oro.

El ministro de Turismo y Antigüedades, Sherif Fathy, dijo en declaraciones televisadas el sábado por la noche que el brazalete fue robado el 9 de septiembre mientras los funcionarios del museo preparaban objetos para una exhibición en Italia. Culpó a la “negligencia” en la implementación de procedimientos en la instalación y dijo que los fiscales aún investigan el caso.

El brazalete, que contenía una cuenta de lapislázuli, pertenecía al faraón Amenemope, quien reinó hace unos 3.000 años. Las autoridades dijeron que fue sustraído de un laboratorio de restauración en el museo y luego canalizado a través de una cadena de comerciantes antes de ser fundido. El ministro señaló que el laboratorio no contaba con cámaras de seguridad.

Cuatro sospechosos han sido arrestados e interrogados, entre ellos, un especialista en restauración del museo, informó el Ministerio del Interior.

Según dicho ministerio, el experto arrestado confesó haber entregado el brazalete a un conocido que posee una tienda de plata en el distrito de Sayyeda Zainab de El Cairo. Posteriormente, fue vendido al propietario de un taller de oro por el equivalente a unos 3.800 dólares. Finalmente, se vendió por alrededor de 4.000 dólares a un trabajador de otro taller de oro, quien fundió el brazalete para fabricar otras joyas de oro.

Los sospechosos confesaron sus crímenes y el dinero fue incautado, dijo el ministerio el jueves en un comunicado.

El ministerio también publicó un video de cámaras de seguridad que muestra al propietario de una tienda recibiendo un brazalete, pesándolo y luego pagando a uno de los sospechosos.

La pérdida de un tesoro que había sobrevivido durante tres milenios fue dolorosa para muchos egipcios, que tiene una gran estima por el antiguo patrimonio de la nación.

Algunos cuestionaron las medidas de seguridad en el museo y pidieron reforzar estas medidas alrededor de los tesoros del país.

Monica Hanna, una destacada arqueóloga egipcia, pidió suspender las exhibiciones en el extranjero “hasta que se implemente un mejor control” para asegurar los objetos. Hanna es la decana de la Academia Árabe para la Ciencia, Tecnología y Transporte Marítimo, y hace campaña por el retorno de los artefactos egipcios exhibidos en museos en el extranjero.

Malek Adly, un abogado egipcio de derechos humanos, calificó el robo como “una señal de alarma” para el gobierno y dijo que se necesita una mejor seguridad para las antigüedades en las salas de exhibición y las que están en almacenamiento.

Amenemope gobernó Egipto desde Tanis, en el Delta del Nilo, durante la 21ra Dinastía de Egipto. La necrópolis real de Tanis fue descubierta por el arqueólogo francés Pierre Montet en 1940, según el Museo Egipcio.

La colección de la necrópolis exhibe alrededor de 2.500 artefactos antiguos que incluyen máscaras funerarias doradas, ataúdes de plata y joyas de oro. La colección fue restaurada en 2021 en cooperación con el Museo del Louvre en París.

El robo recordó otras pérdidas culturales del pasado, como la desaparición de la pintura “Flores de Amapola” de Vincent van Gogh —entonces valorada en 50 millones de dólares— de otro museo de El Cairo en 2010. La obra fue robada por primera vez en 1977 pero luego fue recuperada. Sin embargo, desde su robo en 2010 no ha podido ser encontrada.