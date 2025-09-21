Iga Świątek remonta para conquistar el Abierto de Corea en final maratónica

La polaca venció 1-6, 7-6 (3), 7-5 a Ekaterina Alexandrova, logrando su tercer título del año y vigésimo quinto de carrera

La polaca Iga Swiatek sostiene el trofeo tras ganar el Abierto de Corea junto a la subcampeona Ekaterina Alexandrova de Rusia el domingo 21 de septiembre del 2025. (AP Foto/Ahn Young-joon)

La polaca Iga Swiatek sostiene el trofeo tras ganar el Abierto de Corea junto a la subcampeona Ekaterina Alexandrova de Rusia el domingo 21 de septiembre del 2025. (AP Foto/Ahn Young-joon)

SEÚL, Corea del Sur.- La cabeza de serie Iga Świątek superó un mal primer set para vencer el domingo 1-6, 7-6 (3), 7-5 a la segunda cabeza de serie Ekaterina Alexandrova para ganar el Abierto de Corea.

Świątek perdió su propio servicio cinco veces, fue superada 6-2 en aces, tuvo nueve dobles faltas e incluso ganó menos puntos que Alexandrova durante un reñido encuentro en el Centro de Tenis del Parque Olímpico de Seúl que duró cerca de tres horas.

Incluso Świątek no podía creer cómo lo logró.

“En primer lugar, quiero felicitar a Ekaterina por una semana increíble y una final increíble”, dijo Świątek, quien ocupa el puesto número dos del ranking. “Honestamente, no sé cómo lo gané porque estabas jugando genial y yo solo intenté mantenerme viva”.

Elogió la actuación de Alexandrova, quien ocupa el puesto número 11 del ranking, y que salió con fuerza para llevarse el primer set en 30 minutos.

“Espero que juguemos más finales porque siempre es difícil contra ti”, expresó Świątek. “Pero también es entretenido”.

La vasta experiencia de Świątek la llevó a la victoria.

Fue el tercer título del año para la campeona de seis torneos de Grand Slam y el 25mo de su carrera. La polaca de 24 años ganó el título del Abierto de Cincinnati el mes pasado y se adjudicó su primer título de Wimbledon en julio.

Mejoró su récord a 25-5 en finales de la WTA y también alcanzó un hito personal.

“Estoy feliz de haber podido ganar aquí por la historia familiar”, manifestó. “Mi papá no pudo ganar las Olimpiadas (aquí), pero al menos yo gané este torneo. Así que espero que venga el próximo año para disfrutar de todo”.

Tomasz Świątek, su padre, compitió como remero para Polonia en los Juegos de Verano de 1988 en Seúl.