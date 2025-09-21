Los problemas del Atlético continúan y empata 1-1 con el Mallorca, colero de La Liga

El argentino Julián Álvarez falló un penal en la primera mitad y el Atlético concedió un empate tardío al no lograr ganar por cuarta vez en cinco partidos de liga

MADRID.- Las dificultades de Atlético de Madrid al inicio de la temporada continuaron con un empate el domingo 1-1 en Mallorca en La Liga, lo que le dio al club su peor inicio de liga bajo el mando del entrenador Diego Simeone después de cinco partidos.

La única victoria del Atlético hasta ahora fue el 2-0 contra el Villarreal el fin de semana pasado. Tiene seis puntos, su total de puntos más bajo después de cinco partidos desde la temporada 2009-10 (tres puntos), justo antes de que Simeone asumiera como entrenador.

El Atlético también había empatado 1-1 tanto contra el Elche como en Alavés después de comenzar con una derrota 2-1 ante el Espanyol. Venía de perder el miércoles 3-2 ante Liverpool en su debut en la Liga de Campeones.

El portero del Mallorca Leo Román detuvo el disparo de Álvarez a los 14 minutos y el delantero Alexander Sorloth fue expulsado por una falta dura en el minuto 72 tras revisión de video.

El Atlético se adelantó con un gol desde dentro del área de Conor Gallagher al 79, pero Vedat Muriqi igualó para los locales con un cabezazo a los 85 minutos.

El Mallorca sigue sin ganar con solo dos puntos.

Más temprano, el Celta de Vigo empató 1-1 en Rayo Vallecano.

El campeón defensor Barcelona recibe más tarde al Getafe. El Real Madrid derrotó el sábado 2-0 al Espanyol para tomar una ventaja de cinco puntos sobre su rival catalán.