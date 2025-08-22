Ofrecen zapaterías calzado escolar con descuentos

Nuevo Laredo, Tam.– Como en cada inicio de clases y estando próximo el nuevo ciclo escolar, las tiendas como las zapaterías comienzan con las ofertas de zapatos tipo escolar, y los padres de familia aprovechan las compras de estos artículos para complementar el uniforme de cada plantel.

En un recorrido realizado por la zapatería Destroyer, la que tiene calzado tipo escolar, en lo que respecta para las niñas tienen precios desde 249 hasta los 299 pesos los comunes. Sin embargo, los de piel tienen un costo de 549 a 600 pesos.

Para los niños, el zapato de piel tiene un precio igual de 549 hasta los 600 pesos, mientras que el zapato común tiene un costo desde 249 hasta los 400 pesos. En esta zapatería Destroyer, se ofrece un descuento del 10% para el calzado escolar en la compra de 3 pares o más, y un 30% para clientes frecuentes, quienes se registran en un apartado denominado Club Recompensa de la misma empresa.

Otra de las zapaterías más visitadas de la ciudad es la 3 Hermanos, que de igual manera oferta zapatos para el próximo ciclo académico. El calzado normal para niño tienen un costo de 179 hasta los 399 pesos, los zapatos de piel tienen un costo de 500 hasta 600 pesos, mientras que para las niñas el zapato común va desde los 177 hasta los 600 pesos, que serían ya los de piel. Todo el calzado escolar tiene ya aplicado un descuento del 30%.