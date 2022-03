Oficina ambulante

Microsoft Surface Laptop 4 es una computadora ideal para el trabajo remoto donde la ofimática, consumo multimedia y navegación por internet son tareas que se llevan sin dificultades. Sin embargo, no es la más capaz para procesamiento gráfico. [Agencia Reforma]

Microsoft Surface Laptop 4 es una computadora ideal para el trabajo remoto donde la ofimática, consumo multimedia y navegación por internet son tareas que se llevan sin dificultades. Sin embargo, no es la más capaz para procesamiento gráfico. [Agencia Reforma]

CIUDAD DE MÉXICO.- Para adaptarme al trabajo híbrido, probé durante unos días la Surface Laptop 4, un dispositivo compacto y portátil para continuar con tus actividades escolares o asignaciones laborales, aunque con algunas limitaciones.

Mi experiencia fue complementada con accesorios de Microsoft, como el lápiz óptico Surface Pen, el ratón Surface Arc Mouse, los audífonos Microsoft Modern USB Headset, el altavoz con micrófono Microsoft Modern USB-C Speaker y la cámara Microsoft Modern Webcam.

A nivel de diseño, Surface Laptop 4 luce espectacular y es que su tamaño y peso están equilibrados. No es muy grande pero tampoco tiene la apariencia reducida de una tableta, así que la podrás llevar a donde sea, con su pantalla de 15 pulgadas, aunque hay otra versión más pequeña de 13 pulgadas.

He visto el uso del textil en alcántara en autos y algunos muebles, pero nunca en un dispositivo electrónico y Surface Laptop 4 está cubierto en el teclado. Su textura aterciopelada le da unos puntos extras de comodidad donde descansan las manos.

Más allá de lucir bella y elegante, su interior es donde radica toda la magia gracias a su procesador AMD Ryzen 5 Microsoft Surface Edition, acompañado de 8GB de memoria RAM, gráficos AMD Radeon y 256GB de almacenamiento interno.

Estas características me permitieron desenvolverme con fluidez. Trabajé sin contratiempos, aunque para ello tuve que activar el modo de alto rendimiento para soportar la apertura simultánea de varias pestañas del navegador.

Al desbloquear todas las capacidades del procesador, la batería se consumió más rápido en un tiempo aproximado de 6 horas. Por fortuna, es posible modificar el comportamiento a una configuración de mejor rendimiento para ahorrar energía.

Gracias a su pantalla táctil, la navegación por toda la interfaz de Windows 11 resultó aún más rápida. Aquí es donde saca todo el potencial de la Surface Pen, al tomar notas y hacer algunos trazos con varios programas. Mi preferido fue Microsoft Whiteboard, el cual viene instalado de fábrica y que me permitió sentirme como ‘Mr. Doodle’ al liberar mi imaginación sobre su lienzo en blanco.

El teclado es cómodo, lo comprobé al momento de redactar notas durante largos periodos de tiempo. Respecto al Arc Mouse, su diseño es llamativo e innovador. Para activarlo tienes que doblarlo hasta que quede en forma de arco, y gracias a su delgado cuerpo, lo puedes llevar sin que se vea voluminoso.

Conectar periféricos afectó mi experiencia de uso y es que sólo cuenta con tres puertos. Uno es USB-A, le sigue un USB-C y un jack de 3.5mm para conectar audífonos con micrófono. Para emplear el altavoz, la cámara y el mouse, usé un hub para integrarlos.

En conectividad inalámbrica no se quedó a medio camino, pues soporta a Bluetooth 5.0 y WiFi 6, así que no tendrás problemas por usar los nuevos estándares, que poco a poco se vuelven populares entre fabricantes.

Como mencioné, es una máquina donde puedes llevar tu oficina o estudio a cualquier parte y con los accesorios, puedes darle un extra de comodidad al trabajo remoto.

Aunque la laptop cuenta con una cámara en la parte superior de la pantalla, cuya resolución HD 720p es muy buena, puedes acoplar la nueva Modern Webcam con un diseño compacto y una función de privacidad que permite ocultar el lente con sólo deslizar una cubierta.

Para ampliar la experiencia sonora y de comunicación, los audífonos Microsoft Modern USB Headset ofrecen una calidad de audio decente, manteniendo las frecuencias agudas y bajas en armonía y posee un micrófono para participar en videollamadas.

Si deseas liberarte más, puedes optar por el altavoz con micrófono Modern USB-C Speaker, que se conecta por cable USB-C a la computadora. Cuenta con un panel donde puedes lanzar a Microsoft Teams para organizar una reunión y otros botones controlan el volumen.

Algo que me pareció genial es que la bocina también sirve con otros dispositivos móviles con un puerto USB-C, ideal para llevar las juntas a distancia a donde sea.

La computadora destaca en varios escenarios, siendo el de productividad el más mencionado, pero también puedes desbloquear gratos momentos al ver películas con su pantalla PixelSense, cuya resolución es QHD (2496 x 1664) y sus bocinas con soporte a audio Dolby Atmos.

Debido a sus especificaciones, es posible ejecutar varios juegos, aunque no tan demandantes gráficamente.

¡Lo mejor!

La mezcla entre procesamiento, pantalla táctil y cuerpo ultradelgado hacen de la Surface Laptop 4 una excelente opción para trabajar de forma remota. El Arc Mouse y la Surface Pen amplían esto, pues son fáciles de transportar y conectar. Los audífonos ofrecen una calidad de audio decente. La cámara se distingue por incluir un micrófono y un orificio para montarla con un trípode en caso de que requieras hacer una presentación y en cuanto a la bocina externa, puedes usarla con varios dispositivos para tener conversaciones claras.

Lo menos cool.

La computadora no tiene muchos puertos, así que tendrás que invertir en un hub para sumar más accesorios. Las reducidas almohadillas en los audífonos llegan a cansar después de varias horas de uso. La respuesta del mouse no es del todo precisa, tuve que darle más sensibilidad desde las configuraciones de Windows para que fuera más responsivo. El lápiz óptico tiene un diseño cilíndrico que a veces se te llega a resbalar de las manos. La cámara no tiene muchos puntos de flexión y la resolución decae cuando te encuentras en lugares poco iluminados, y el altavoz carece de alguna conexión 3.5mm para conectarlo en otras instancias.

Lo que hizo falta.

Me hubiera gustado que los marcos de la pantalla de la laptop fueran más delgados. Los audífonos carecen de cable 3.5mm y hubiera preferido este conector en lugar del USB. El mouse no tiene muchos gestos que permitan desplazarte. El lápiz sería más práctico si incluyera una batería recargable, pues requiere una batería AAAA. Aunque la cámara tiene una resolución FHD, hubiera preferido una resolución 4K para una mejor nitidez. Y al altavoz le vendría bien la conectividad Bluetooth para no depender del cable USB.

Conclusión

Microsoft Surface Laptop 4 es una computadora ideal para el trabajo remoto donde la ofimática, consumo multimedia y navegación por internet son tareas que se llevan sin dificultades. Sin embargo, no es la más capaz para procesamiento gráfico. Surface Pen, el ratón Surface Arc Mouse, los audífonos Microsoft Modern USB Headset, el altavoz con micrófono Microsoft Modern USB-C Speaker y la cámara Microsoft Modern Webcam son buenos accesorios, pero todos tienen bastantes áreas de oportunidad por mejorar.

Surface Laptop 4

$26,500, en línea

Calificación: 4.5/5 estrellas

Surface Pen

$2,100, en línea

Calificación: 4/5 estrellas

Arc Mouse

$1750, en línea

Calificación: 3/5 estrellas

Microsoft Modern USB Headset

$1,100, en línea

Calificación: 3.5/5 estrellas

Microsoft Modern Webcam

$1,407, en línea

Calificación: 3.5/5 estrellas

Microsoft Modern USB-C Speaker

$1,995, en línea

Calificación: 4/5 estrellas