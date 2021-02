Obispo exhorta a vacunarse contra Covid

NUEVO LAREDO, TAM.- Exhorta obispo a la gente a hacer el bien común en medio de esta pandemia y vacunarse contra el Covid-19, una vez que la dosis ya esté disponible, además de combatirlo con todas las medidas que desde hace casi un año se ha solicitado a la gente apliquen en su vida diaria.

Enrique Sánchez Martínez, obispo de la Diócesis de Nuevo Laredo, indicó que la iglesia católica efectuó una valoración de esta vacuna y aprobó su aplicación.

“Respecto a la vacuna han habido muchos pensamientos y posiciones de la iglesia, la Santa Sede hizo una valoración de todas las vacunas y aprueba que moralmente sí aceptable. Incluso el Papá se vacunó dijo: “Yo me dejo que me pongan la vacuna como un acto de amor, de misericordia a los demás, no para yo estar sano, sino para no contagiar a los demás, especialmente a los más pobres, los más vulnerables”, agregó.

Indicó que él, como toda persona de la tercera edad, ya está registrado para recibir la primera dosis, una vez que le llamen para su aplicación.

“Yo ya me anoté, ya tengo 60 años, estoy esperando que me llamen, cuando me llamen yo iré a donde me digan. Voy a ponerme la vacuna como me pongo la vacuna anti influenza. Desde niño mi mamá nos tenía nuestras libretitas y ahí la tengo yo, todavía de grande. Es una decisión personal, pero es un acto de amor y misericordia para los más necesitados, los más pobres, los más enfermos”, concluyó.